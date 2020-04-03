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сегодня, 17:52 0

Амурские школы возобновляют дистанционное обучение

Амурские школы возобновляют дистанционное обучение
Фото: obr.amurobl.ru

Школьники и студенты Амурской области продолжат обучение в дистанционном режиме, а детские сады сохранят прежний график работы. Такое решение принято 3 апреля на заседании областного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Со следующей недели удаленные занятия начнутся для 72 тысяч обучающихся 250 амурских школ. Остальные школьники ‒ около 26 тысяч детей ‒ уйдут на плановые каникулы до 12 апреля. Что касается студентов, то с понедельника на дистанционное обучение перейдут все обучающиеся, сообщает правительство Амурской области.

«Способов проведения дистанционных занятий много – пояснила министр образования и науки области Светлана Яковлева. – Уроки могут проходить в режиме видеоконференцсвязи, аудиоконференции, по Скайпу, через мессенджеры, а также с использованием бесплатных онлайн-ресурсов: «Российская электронная школа», «Московская электронная школа», «Учи.ру» и другие. Также в дистанционном обучении предполагается и самостоятельная работа школьников с учебником и в рабочих тетрадях».

Руководитель регионального минобра подчеркнула, что учитель не должен перекладывать всю ответственность за обучение ребенка на родителей. Задача педагога – наладить активное взаимодействие с учеником на расстоянии, помогать ему и контролировать его работу.

Детские сады продолжат работать только в случае крайней необходимости. В помощь родителям, которые не смогут уйти на удаленный режим работы, будут открыты дежурные группы. Решение об их создании принимается органами местного самоуправления, исходя из потребности населения. С 30 марта по 3 апреля в области функционировало около 40 дежурных групп, которые посещали 200 человек.

Областное правительство напоминает о работе «горячих линий» министерства образования и науки Амурской области и Амурского областного института развития образования по вопросам обучения в дистанционном режиме. Весь перечень необходимых контактов можно найти на сайте министерства образования.

Как сообщало Амур.инфо, с 23 марта школьники в России из-за коронавируса ушли на вынужденные каникулы. Из 100 тысяч школьников на дистанционное обучение перешли 20 % детей, которые учатся по триместрам. Для остальных ребят, занимающихся по четвертям, начались плановые 7-дневные каникулы.

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#образование #школа

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