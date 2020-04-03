Двор новой благовещенской 17-этажки почти месяц завален мусором

В редакцию Амур.инфо обратилась благовещенка, возмущенная свалкой, устроенной жителями нового дома № 220 на улице Зейской в Благовещенске. После ремонта квартир они свалили мусор на газоны и тротуар. Сейчас ветер носит по двору обрывки обоев, мешки и прочую грязь.

«Ветер гоняет мусор по всему двору — все это летит и на машины, и на детскую площадку. Получается, дом только построили, и люди начали делать ремонты. С марта каждый выносит свой строительный мусор и складывает его прямо на газон. Сейчас это все перемешалось, и теперь не разобрать, где чей мусор», — рассказала благовещенка Полина Натальева.

В диспетчерской регионального оператора «Полигон» корреспонденту информагентства объяснили, что строительный мусор не относятся к твердым коммунальным отходам, а значит, не относится к компетенции оператора, тем более что этот мусор находится вне контейнерной площадки. В подобных случаях, согласно действующему законодательству, строительные отходы должны вывозить и утилизировать собственники помещений, где проводится ремонт. Контроль за этим обычно осуществляет управляющая компания.

Дежурный диспетчер Благовещенска по вопросам ЖКХ сообщил редакции Амур.инфо, что 17-этажный дом № 220 на улице Зейской в настоящее время не сдан в эксплуатацию. Застройщиком является строительная компания «Великая стена», поэтому ответственность за устроенную свалку несет именно она.

Корреспонденту информагентства не удалось связаться с представителями компании, которые, по всей видимости, находятся в режиме самоизоляции.