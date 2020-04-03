Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:30 5

Двор новой благовещенской 17-этажки почти месяц завален мусором

Двор новой благовещенской 17-этажки почти месяц завален мусором

В редакцию Амур.инфо обратилась благовещенка, возмущенная свалкой, устроенной жителями нового дома № 220 на улице Зейской в Благовещенске. После ремонта квартир они свалили мусор на газоны и тротуар. Сейчас ветер носит по двору обрывки обоев, мешки и прочую грязь.

«Ветер гоняет мусор по всему двору — все это летит и на машины, и на детскую площадку. Получается, дом только построили, и люди начали делать ремонты. С марта каждый выносит свой строительный мусор и складывает его прямо на газон. Сейчас это все перемешалось, и теперь не разобрать, где чей мусор», — рассказала благовещенка Полина Натальева.

В диспетчерской регионального оператора «Полигон» корреспонденту информагентства объяснили, что строительный мусор не относятся к твердым коммунальным отходам, а значит, не относится к компетенции оператора, тем более что этот мусор находится вне контейнерной площадки. В подобных случаях, согласно действующему законодательству, строительные отходы должны вывозить и утилизировать собственники помещений, где проводится ремонт. Контроль за этим обычно осуществляет управляющая компания.

Дежурный диспетчер Благовещенска по вопросам ЖКХ сообщил редакции Амур.инфо, что 17-этажный дом № 220 на улице Зейской в настоящее время не сдан в эксплуатацию. Застройщиком является строительная компания «Великая стена», поэтому ответственность за устроенную свалку несет именно она.

Корреспонденту информагентства не удалось связаться с представителями компании, которые, по всей видимости, находятся в режиме самоизоляции.

Просмотров всего: 1063

#ЖКХ #мусор #строительство

распечатать


Коронавирус

Управляющие компании Белогорска дезинфицируют подъезды
Коронавирус 11

Жильцам благовещенских домов без управляек, предложили самим дезинфицировать подъезды
Общество 9

Нерабочие дни для россиян обернутся увеличением расходов за услуги ЖКХ
Общество 2

В Благовещенске при поддержке Азиатско-Тихоокеанского банка построят новую школу

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    это плата за черновые квартиры. радуйтесь что еще никто не поджег как когдато в Солнечном микрорайоне и на первом этаже пару окон поплавилось

  • Ксенька

    Ксенька
    48 минут назад

    Зато платим налоги за уборку мусора !!!! И докажи потом что не убиралось. Нет. Не докажешь. Мусорная война а действиии

  • mm_3123218731382680067

    mm_3123218731382680067
    37 минут назад

    Извините за спам, но вы думаете что бы превратить пивное пузо в кубики и накачать мышцы нужны постоянные тренировки, таскать железо и жрать стероиды и протеин, а вот и нет. Я вот убрал пузо и накачался всего за 2 недели не выходя из дома и без усилий. Интересно как я это сделал (кстати этот метод подходит абсолютно всем), милости прошу в мой блог --- https://lst.to/zt9ck

  • ay

    ay
    34 минуты назад

    Всё как обычно. Новосёлы и их строй-бригады @₽&т себе под нос. Зато копеечку экономят. А убирать кто должен? Управляйка? Застройщик? Мусарёвый апиратар (вечно съезжающий на бытовую тему)? "Город"? Сами свино-новосёлы и должны.

  • Саймон

    Саймон
    29 минут назад

    А говорили элитный дом.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь