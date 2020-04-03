Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:20 0

Родственники Заворотнюк выразили благодарность врачам, которые борются за жизнь звезды

Родственники Заворотнюк выразили благодарность врачам, которые борются за жизнь звезды
Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk/

3 апреля актриса Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения, поэтому в заведенном в ее поддержку аккаунте Инстаграм, появился пост благодарности. Родственники сказали «спасибо» тем врачам, которые спасают актрису, а также людям, которые молятся за нее.

Семью Заворотнюк поддерживает многотысячная армия поклонников с августа 2019 года, когда впервые появились слухи о болезни актрисы. Близкие Анастасии призывали не верить информации о критическом состоянии звезды, которые то и дело появлялись в прессе, также как и информация о гибели.

С августа прошлого года Заворотнюк борется с онкологией. Предположительно, рак головного мозга проявился у звезды после процедуры ЭКО.

«Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем – наша любимая, наша удивительная Настя. И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого – здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть. Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами», – подписали фото звезды в Инстаграме родственники.

Также родственники звезды считают, что молитвы и вера помогают им держаться.

«Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти. Каждый день в нескольких монастырях, в разных городах за нее молятся настоятели и другие священнослужители, монахи и послушники – и мы безмерно благодарны за такое внимание! Каждый вечер к коллективной молитве присоединяются люди с разных концов земного шара. Огромное спасибо всем друзьям за вашу невероятную поддержку и помощь! Спасибо коллегам, которые также пришли на помощь и очень много сделали для нас. И, конечно, мы от души благодарны всем поклонникам, подписчикам, просто неравнодушным людям. Все вы — те, кто был с нами этот год, даете нам надежду на лучшее. Благодаря вам, вашим молитвам, мы точно знаем, что чудо возможно, и оно обязательно случится!» – написали на странице поддержки Заворотнюк.

Старшая дочь звезды иногда отвечает на слова поддержки в социальной сети. Она убеждает подписчиков, верить только в хорошее. Поклонники не остались в стороне и в этот раз. Они написали сотни комментариев в поддержку актрисы.

Просмотров всего: 243

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Самойлова решила закрыть бизнес после сообщения о разводе с Джиганом
В России и мире 2

Просто не повезло: блогер Диденко вновь шокировала своим высказыванием о трагедии
В России и мире 1

Дарья Миронова из «Битвы экстрасенсов» предсказывала Началовой смерть
В России и мире

Экс-супруга Ивлева рассказала о том, как пережила развод
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь