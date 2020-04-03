Родственники Заворотнюк выразили благодарность врачам, которые борются за жизнь звезды

3 апреля актриса Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения, поэтому в заведенном в ее поддержку аккаунте Инстаграм, появился пост благодарности. Родственники сказали «спасибо» тем врачам, которые спасают актрису, а также людям, которые молятся за нее.

Семью Заворотнюк поддерживает многотысячная армия поклонников с августа 2019 года, когда впервые появились слухи о болезни актрисы. Близкие Анастасии призывали не верить информации о критическом состоянии звезды, которые то и дело появлялись в прессе, также как и информация о гибели.

С августа прошлого года Заворотнюк борется с онкологией. Предположительно, рак головного мозга проявился у звезды после процедуры ЭКО.

«Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем – наша любимая, наша удивительная Настя. И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого – здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть. Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами», – подписали фото звезды в Инстаграме родственники.

Также родственники звезды считают, что молитвы и вера помогают им держаться.

«Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти. Каждый день в нескольких монастырях, в разных городах за нее молятся настоятели и другие священнослужители, монахи и послушники – и мы безмерно благодарны за такое внимание! Каждый вечер к коллективной молитве присоединяются люди с разных концов земного шара. Огромное спасибо всем друзьям за вашу невероятную поддержку и помощь! Спасибо коллегам, которые также пришли на помощь и очень много сделали для нас. И, конечно, мы от души благодарны всем поклонникам, подписчикам, просто неравнодушным людям. Все вы — те, кто был с нами этот год, даете нам надежду на лучшее. Благодаря вам, вашим молитвам, мы точно знаем, что чудо возможно, и оно обязательно случится!» – написали на странице поддержки Заворотнюк.

Старшая дочь звезды иногда отвечает на слова поддержки в социальной сети. Она убеждает подписчиков, верить только в хорошее. Поклонники не остались в стороне и в этот раз. Они написали сотни комментариев в поддержку актрисы.