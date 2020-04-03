Стали известны подробности смерти африканского курсанта ДВОКУ

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В ДВОКУ простились с умершим иностранным курсантом из Конго. Теперь его тело должны доставить на родину. По словам тех, кто его хорошо знал, молодой человек собирался летом съездить в отпуск на родину, чтобы там жениться на своей землячке.

Как рассказал знакомый с ситуацией человек, умерший учился на 4-м курсе ДВОКУ на пехотинца. Сам он родом из города Браззавиль – столицы Конго.

По словам источника, накануне трагедии беды ничего не предвещало. Вечером он вместе с друзьями ходил на прогулку на территории казармы в Белогорье. Все было как обычно. Никаких физических нагрузок не было. Из-за разницы во времени со своими родными странами многие его однокурсники-иностранцы ночью созваниваются с близкими.

Поэтому были свидетели того, как около 4 часов утра молодой человек встал, как предположили его друзья – в туалет, но успел сделать всего несколько шагов в сторону выхода, после чего упал замертво.

Друзья бросились к нему на помощь – он не дышал. Ему начали оказывать первую медицинскую помощь до приезда скорой, но их попытки не увенчались успехом.

По данным источника, умершему был 31 год – он недавно отпраздновал день рождения. Во время летнего отпуска он собирался поехать в свой родной город и жениться. Для этого он заказал свадебные кольца в одном из благовещенских салонов.

В качестве основной версии смерти курсанта озвучивается острая сердечная недостаточность. Теперь тело молодого африканца должны доставить на его родину. Как рассказал знакомы с ситуацией человек, на гроб и на транспортные расходы деньги собирали его друзья-курсанты с иностранного факультета.

«Сегодня-завтра его тело должны отправить в Москву. Оттуда должен быть рейс из Касабланки [Марокко], а уже оттуда – в Браззавиль [Конго]. Однако теперь непонятно, каким образом тело доставят на родину, учитывая, что из-за коронавируса отменены международные перелеты», – говорит источник.