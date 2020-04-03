За сутки в России выявили 601 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтвержден 601 случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 32 регионах. Наибольшее количество зараженных – 448 – в Москве.

В Московской области – 34 случая, в Краснодарском крае – 17, в Пензенской области – 11, по 10 в Ленинградской области и Ямало-Ненецком АО, 9 – в Санкт-Петербурге, 8 – в Ханты-Мансийском АО, в Татарстане – 6, в Калмыкии – 5, в Тюменской области – 5, в Саратовской области – 4, в Липецкой, Астраханской и Кировской областях – по 3, 3 и в Еврейской АО. По 2 случая зарегистрировано в Брянской, Ивановской, Челябинской областях, Чеченской Республике, Приморье и в Республике Крым. В Курской, Рязанской, Тверской, Архангельской, Свердловской и Иркутской областях, в Ингушетии, Бурятии, Пермском и Хабаровском краях – по 1 случаю.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, сообщает Росопотребнадзор.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 281 человек.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 900 тысяч человек, свыше 45 тысяч скончалось.