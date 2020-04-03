Амурчан будут судить за незаконную охоту с причинением особо крупного ущерба

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Прокуратура Сковородинского района направила в суд два уголовных дела в отношении жителей города Сковородино. Мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота с причинением особо крупного ущерба).

По версии следствия, в декабре 2019 года 30-летний житель Сковородина убил две особи благородного оленя, причинив природе ущерб на сумму 700 тысяч рублей.

На следующий день правоохранительные органы установили факт убийства двух особей косули сибирской 36-летним жителем Сковородина. Эти действия повлекли причинение природе ущерба в размере 320 тысяч рублей.

Амурчанам грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает прокуратура Амурской области.