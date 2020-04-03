Амурский минсельхоз проверил количество овощей в торговых сетях области

Министерство сельского хозяйства области озвучило результаты мониторинга отпускных цен и запасов продовольствия агропромышленного комплекса. Продукты амурских сельскохозяйственных товаропроизводителей на собственных складах имеются в достаточном количестве.

Минсельхоз области проводит ежедневный мониторинг отпускных цен и еженедельный мониторинг товарных запасов сырья и продовольствия продукции агропромышленного комплекса. Ситуация на агропромышленном рынке региона стабильная, сообщает сайт областного правительства.

На складах амурских сельхозпроизводителей имеется мясо птицы, говядина, свинина; соевое масло; огурцы и тепличные помидоры и прочее. Поставки продукции бюджетным организациям и предприятиям торговли пополняются по мере необходимости, ажиотажного спроса нет.

В торговые сети Приамурья ежедневно поступают тонны огурцов и томатов. Дефицита овощей на прилавках магазинов и супермаркетов области нет

«Тепличный» ежедневно реализует огурцы свежие в торговые сети и рынки около 11-12 тонн. В настоящее время цена на огурцы свежие весовые – 150 рублей за килограмм, фасованные – 160 рублей. Реализуется два сорта «Мева» и «Святогор».

Продолжаются поставки томатов свежих в торговые сети по цене: 200–240 рублей за килограмм. В ассортименте 5 наименований: «Томимару», «Киву», «Огранза», «Болонза», «Биоранж». Ежедневный сбор свежих томатов составляет около 10-11 тонн.

С 7 февраля из Китая в Приамурье возобновились поставки овощей. Ввоз продуктов из КНР на 2 апреля составляет 118 тонн. Это около 10 позиций: томаты, лук, чеснок, капуста, морковь, огурцы, перец. За неделю с 30 марта по 2 апреля из КНР было ввезено 718,5 тонны овощей.