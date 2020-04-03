Администрация Тынды своими силами пытается регулировать цены на лимоны

До 750 рублей за килограмм выросли цены на лимоны в столице БАМа за прошедшую неделю. Как рассказала в программе «Простые вопросы» мэр Тынды Марина Михайлова, администрации города пришлось вмешаться в эту ситуацию.

«Пришлось в ручном режиме обзванивать торговцев овощами и фруктами и затем выехать на проверку. Сегодня цена снова снизилась, но такие перекосы недопустимы, потому что вирус уйдет, а мы-то все останемся, и как эти торговцы потом будут смотреть в лицо жителям города и будут ли к ним потом ходить. Что называется, кому – война, а кому – мать родна», – с возмущением говорит мэр.

По словам Марины Валентиновны, после вчерашнего обращения президента у нее не смолкает телефон. «Людей гнетет неизвестность. Рассчитывали на неделю, а получается на месяц. У меня телефон сегодня разрывается. К сожалению, люди опасаются, что мошенничество и спекуляция будут и дальше развиваться. Вот у нас некая организация предлагала жителям Тынды в домашних условиях сделать тест на коронавирус. При обязательной предоплате. На самом деле это оказались обыкновенные лакмусовые бумажки. А к ним записалось много людей. Теперь горе-предпринимателями занимается полиция», – рассказывает Марина Михайлова.

Сейчас в Тынде предпринимаются меры по недопущению в город инфекции. На железной дороге ужесточен режим контроля. Ведется санобработка вагонов, медицинский осмотр, ограничен доступ на вокзал.

«Те работники железной дороги, которые прибывают в Тынду из других регионов, попадают на самоизоляцию. Здесь контроль ведет Роспотребнадзор, полиция и администрация. 53 человека у нас сегодня на самоизоляции. Регулярно мобильная группа выезжает, осматривает их. У всех были взяты пробы, результаты отрицательные», – говорит мэр.

Затронула Марина Валентиновна и вопрос о том, кто может больше всего пострадать от карантинных мер: «Самыми уязвимыми в этой ситуации станут многодетные родители и матери-одиночки. Эта категория, к сожалению, в основном не оформляет трудовые договоры с ИП, и детей им оставить негде. У нас в городе работают две дежурные детсадовские группы, но там ограничение такое – родители должны работать на непрерывном производстве либо врачами. Соответственно, детей продавцов из магазинов, коих у нас много, мы собрать не можем, иначе становится бессмысленной сама идея изоляции. И получается, что и детей им оставить негде, и кушать будет нечего. И это, на мой взгляд, одна из самых серьезных проблем».