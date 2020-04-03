Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:33 3

Администрация Тынды своими силами пытается регулировать цены на лимоны

Администрация Тынды своими силами пытается регулировать цены на лимоны

До 750 рублей за килограмм выросли цены на лимоны в столице БАМа за прошедшую неделю. Как рассказала в программе «Простые вопросы» мэр Тынды Марина Михайлова, администрации города пришлось вмешаться в эту ситуацию.

«Пришлось в ручном режиме обзванивать торговцев овощами и фруктами и затем выехать на проверку. Сегодня цена снова снизилась, но такие перекосы недопустимы, потому что вирус уйдет, а мы-то все останемся, и как эти торговцы потом будут смотреть в лицо жителям города и будут ли к ним потом ходить. Что называется, кому – война, а кому – мать родна», – с возмущением говорит мэр.

По словам Марины Валентиновны, после вчерашнего обращения президента у нее не смолкает телефон. «Людей гнетет неизвестность. Рассчитывали на неделю, а получается на месяц. У меня телефон сегодня разрывается. К сожалению, люди опасаются, что мошенничество и спекуляция будут и дальше развиваться. Вот у нас некая организация предлагала жителям Тынды в домашних условиях сделать тест на коронавирус. При обязательной предоплате. На самом деле это оказались обыкновенные лакмусовые бумажки. А к ним записалось много людей. Теперь горе-предпринимателями занимается полиция», – рассказывает Марина Михайлова.

Сейчас в Тынде предпринимаются меры по недопущению в город инфекции. На железной дороге ужесточен режим контроля. Ведется санобработка вагонов, медицинский осмотр, ограничен доступ на вокзал.

«Те работники железной дороги, которые прибывают в Тынду из других регионов, попадают на самоизоляцию. Здесь контроль ведет Роспотребнадзор, полиция и администрация. 53 человека у нас сегодня на самоизоляции. Регулярно мобильная группа выезжает, осматривает их. У всех были взяты пробы, результаты отрицательные», – говорит мэр.

Затронула Марина Валентиновна и вопрос о том, кто может больше всего пострадать от карантинных мер: «Самыми уязвимыми в этой ситуации станут многодетные родители и матери-одиночки. Эта категория, к сожалению, в основном не оформляет трудовые договоры с ИП, и детей им оставить негде. У нас в городе работают две дежурные детсадовские группы, но там ограничение такое – родители должны работать на непрерывном производстве либо врачами. Соответственно, детей продавцов из магазинов, коих у нас много, мы собрать не можем, иначе становится бессмысленной сама идея изоляции. И получается, что и детей им оставить негде, и кушать будет нечего. И это, на мой взгляд, одна из самых серьезных проблем».

Просмотров всего: 450

#коронавирус #Простые вопросы

распечатать


Коронавирус

Губернатор Приамурья продлил режим самоизоляции для амурчан еще на неделю
Коронавирус

За сутки в России выявили 601 новый случай заражения коронавирусом
Коронавирус

Владельцам сельхозживотных в Приамурье рекомендуют провести дезинфекцию
Коронавирус 1

В больнице Владивостока от коронавируса умер первый пациент
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    сегодня в кэшке увидел по 900р за кг.

  • Демидыч

    Демидыч
    42 минуты назад

    Марина репутацию ни чем не восстановишь

  • lev4ik

    lev4ik
    11 минут назад

    Не спекуляция,а предпринимательство.Капитализм на дворе,так что все ОК.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь