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сегодня, 16:36 0

Дело по статье «Убийство» возбудили в Приамурье по факту исчезновения мужчины

Дело по статье «Убийство» возбудили в Приамурье по факту исчезновения мужчины
Фото: amur.sledcom.ru

В Серышевском районе продолжаются поиски без вести пропавшего амурчанина. О судьбе Константина Зелинского ничего неизвестно с начала января. Возбуждено уголовное дело.

«По факту безвестного исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», – сообщает следственное управление СКР по Амурской области 3 апреля.

Мужчина в ночь на 2 января ушел из дома, расположенного в селе Озерное Серышевского района, и до настоящего времени проводимые поисковые мероприятия положительных результатов не дали.

Приметы Константина Зелинского: худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров, волосы светло-русые, глаза зеленые. Особые приметы: шрам на ноге от укуса собаки. На момент исчезновения мужчина был одет в синие джинсы и темную футболку с короткими рукавами.

Следственные органы просят граждан, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения амурчанина или его возможном местонахождении, обратиться по телефонам: 8-924-744-00-20, 102.

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#криминал #происшествия

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