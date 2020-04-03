Дело по статье «Убийство» возбудили в Приамурье по факту исчезновения мужчины

Фото: amur.sledcom.ru

«По факту безвестного исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», – сообщает следственное управление СКР по Амурской области 3 апреля.

Мужчина в ночь на 2 января ушел из дома, расположенного в селе Озерное Серышевского района, и до настоящего времени проводимые поисковые мероприятия положительных результатов не дали.

Приметы Константина Зелинского: худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров, волосы светло-русые, глаза зеленые. Особые приметы: шрам на ноге от укуса собаки. На момент исчезновения мужчина был одет в синие джинсы и темную футболку с короткими рукавами.

Следственные органы просят граждан, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения амурчанина или его возможном местонахождении, обратиться по телефонам: 8-924-744-00-20, 102.