Владельцам сельхозживотных в Приамурье рекомендуют провести дезинфекцию

В Амурской области идет дезинфекция животноводческих предприятий. Обработку помещений, а также дворов и загонов для скота ведут сотрудники крупных и средних организаций, владельцы КФХ и хозяева частных подворий. При необходимости содействие им оказывают учреждения, подведомственные амурскому управлению ветеринарии.

«Животноводческие предприятия не могут работать дистанционно, а их работники — уйти на самоизоляцию. Скот и птица требуют постоянного внимания и ухода, а от беспрерывной работы сельхозпредприятий зависит обеспечение области продовольствием. В сложных эпидемиологических условиях, дезинфекция — необходимая и неотложная мера. И очень радует, что большинство амурских аграриев отнеслись к этому ответственно и с пониманием», — отметил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Дезинфекцию на амурских сельхозпредприятиях закончат до понедельника. В лидерах — аграрии Тамбовского района, где расположены крупные животноводческие комплексы. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции специалисты амурского управления ветеринарии рекомендуют провести дезинфекцию всем владельцам сельхозживотных, вне зависимости от их количества.

Погодные условия уже позволяют на 2-3 часа выгнать скот на прогулку во двор, отмечают специалисты. «Этого времени вполне достаточно, чтобы обработать поверхности и, по возможности, пол помещения. Средства дезинфекции на сегодняшний день вполне доступны. Помимо специализированных средств, можно использовать хлорку и известь», – сказали в управлении ветеринарии.