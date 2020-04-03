Пятое поколение мобильной связи предложили разместить на телевизионных частотах

Минкомсвязь предложила развивать 5G на частотах, которые до сих пор использовали телевещатели. Последние пока не готовы делиться ресурсом, а сами операторы предупреждают, что без согласия силовых ведомств запустить новое поколение связи не получится.

Новая версия «Концепции создания и развития сетей 5G в России», которую подготовило министерство, предполагает использовать частоты 694–790 МГц. Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердили три участника рынка.

«В условиях перехода от аналогового вещания к цифровому данный ресурс фактически исключен из экономического оборота, — отмечается в концепции. — Несомненным преимуществом диапазона 694–790 МГц для развития сетей 5G является возможность обеспечить покрытие больших территорий и протяженных объектов хозяйственной инфраструктуры (железные дороги, автомагистрали и т.п.) минимальным количеством базовых станций».

В 2012 году «Ростелеком», МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» выиграли на конкурсе частоты для развития LTE (технология 4G). Но операторам до сих пор не удалось начать использовать ресурс в диапазоне 694–862 МГц, поскольку он занят другими пользователями.

В указанном диапазоне работают передатчики цифрового и аналогового ТВ, радиолокационные средства управления воздушным движением и полетами авиации, а также средства управления внутренних дел и другое оборудование военного и специального назначения. В частности, аналоговое ТВ может использовать свои частоты до 19 августа 2020 года.

Но для использования диапазона нужно будет получить согласие телевещателей, поскольку, по указу президента России, без такого согласия запрещено перераспределять выделенные для эфирного телевещания частоты для каких-либо иных целей.

Как пояснил РБК первый заместитель гендиректора по управлению, эксплуатации и развитию сети РТРС Виктор Пинчук, если правительство решит передать диапазон 694–790 МГц под развитие связи 5G, РТРС будет готова скорректировать свою работу.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин на вопрос, готовы ли вещатели поделиться ресурсом, ответил, что пока «точно ни к чему не готовы». «Для начала им надо обсудить этот вопрос друг с другом и на правительственной комиссии по телерадиовещанию», ‒ пояснил специалист.

Представитель Национальной медиа группы (управляет РЕН ТВ, «Пятым каналом», СТС, «Домашним», «Че» и др., выступает совладельцем «Первого канала») считает, что вопрос передачи части спектра не для целей телевещания может быть рассмотрен только после реализации инициатив, предусмотренных концепцией, которую разрабатывают вещатели. «В рамках обсуждения документа от Минкомсвязи не поступало предложений передать частоты телеком-операторам для 5G. В настоящее время вещателями и РТРС реализуется пилотный проект по вещанию в HD», ‒ отметил он.

Если эти планы будут реализованы, операторы смогут претендовать на полосы 703–733 МГц и 758–788 МГц в указанном диапазоне, оценили авторы концепции. Из-за небольшого размера полосы в расчете на одного оператора максимальные скорости передачи в сетях 5G в этом диапазоне будут почти такими же, как в сетях LTE (4G), поэтому в городах-миллионниках потребуется дополнительная емкость.

«Большая четверка» неоднократно просила выделить для развития 5G частоты 3,4–3,8 гигагерц, которые сейчас используются средствами Минобороны, Федеральной службы охраны и земными станциями фиксированной спутниковой связи «Газпром космические системы» и ФГУП «Космическая связь» (ГПКС).

Для освобождения этого диапазона потребуется не менее 253 миллиардов рублей. Эта сумма не включает затраты на перевод средств силовых ведомств из-за отсутствия данных по ним.

При этом без высвобождения указанной полосы использование других альтернативных диапазонов для развития сетей 5G перенесет сроки начала их полноценного внедрения на 2024–2026 годы и «приведет к существенному отставанию развития страны в сфере цифровых технологий, что непосредственно повлияет на различные аспекты экономической и технологической безопасности государства», ‒ говорится в документе.