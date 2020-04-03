В больнице Владивостока от коронавируса умер первый пациент

Фото: «Комсомольская правда», Global Look Press

3 апреля во Владивостоке в краевой клинической больнице № 2 умер 52-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Соболезнования родственникам выразил губернатор Олег Кожемяко.

По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Приморья, пациент поступил в инфекционный госпиталь краевой больницы 29 марта. С первого же дня он находился в палате интенсивной терапии.

«Все дни пациент наблюдался врачом реаниматологом, ему оказывалась вся необходимая медицинская помощь», – отметили в медучреждении.

«У нас печальная новость: скончался в больнице пациент от коронавируса. Врачи делали все возможное, чтобы спасти ему жизнь. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Я выражаю соболезнования родным и близким этого человека. Еще раз напоминаю о том, что необходимо соблюдать все меры предосторожности. Мы видим, что болезнь не щадит никого. Поэтому особое внимание уделяйте вопросам самоизоляции. Находитесь дома, никуда не ходите! Это временно нужно вместе переждать, сделать так, чтобы болезнь не получила дальнейшего распространения», – обратился к жителям Приморья Олег Кожемяко.

В регионе введен режим полной самоизоляции, и он будет усилен. «Режим будет усилен, мы призываем граждан максимально оставаться дома, меньше выходить из дома, не проводить утренних пробежек, это запрещено», – сказал губернатор. Работники непрерывных производств смогут перемещаться по пропускам. А если на улице обнаружат человека вне этих списков, он будет «сопровождаться на место, будет выясняться, откуда он появился», – добавил Кожемяко.

Кроме того, в Приморье планируют сократить количество автобусных маршрутов и отменить междугородное автобусное сообщение. В выходные дни в крае будут работать дроны и тепловизоры, которые будут наблюдать скопления людей в лесопарковой зоне. На таких граждан будут налагать штрафные санкции.

Сейчас в Приморье зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них два человека вылечены и выписаны из больницы, сообщает сайт краевого правительства.

В России число зараженных коронавирусной инфекцией выросло до 3 548 человек (плюс 771 за минувшие сутки), еще 235 человек выздоровели, 30 человек умерли.