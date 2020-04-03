В Приамурье с 5 апреля начнут взрывать лед на Амуре

3 апреля спасатели областного ПСО приняли участие в строевом смотре. На нем оперативная группа показала свою готовность перед началом противопаводковых мероприятий.

«Десять обученных специалистов, имеющих лицензию на проведение взрывных работ, в трех районах области с 5 апреля проведут подрывы льда на Амуре, – рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Севостьянов. – На смотре была проверена техника, оборудование, экипировка – все то, что необходимо для выполнения задачи».

Весной на мелких и стесненных участках акватории Верхнего Амура могут возникнуть ледовые заторы. Чтобы минимизировать последствия природного явления, ежегодно группа спасателей областного ПСО выезжает на их ликвидацию. Профессиональные действия специалистов не допускают возникновения чрезвычайных ситуаций в четырех селах трех районов области: Ушакове и Нововоскресеновке Шимановского района, Черняеве Магдагачинского района, Албазине Сковородинского района.

Кроме спасателей областного ПСО в противопаводковых мероприятиях примут участие представители других министерств и ведомств.

Возвращение опергруппы запланировано на 20 апреля. Средства на ликвидацию ледовых заторов – более одного миллиона рублей – выделены из областного бюджета, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.