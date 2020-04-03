Пожарные Приамурья за сутки ликвидировали 23 пала

Фото: ГУ МЧС РФ по Амурской области

За сутки 2 апреля на территории Приамурья зарегистрировано 23 загорания сухой растительности на общей площади около 338,3 гектара. В тушении было задействовано 155 человек и 41 единица техники. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 125 палов.

Палы возникли в Архаринском, Михайловском, Ивановском, Константиновском, Бурейском, Тамбовском, Серышевском, Завитинском и Свободненском районах, в Благовещенске, Белогорске, Свободном и Шимановске. Все возгорания ликвидированы.

2 апреля органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами составлено пять протоколов об административных правонарушениях на граждан за нарушение мер пожарной безопасности, проведено 25 профилактических рейдов.

В области сохраняется ветреная погода: дует сильный северный ветер. При такой погоде риск возникновения палов и природных пожаров значительно увеличивается.

Главное управления МЧС России по Амурской области напоминает жителям о соблюдении правил пожарной безопасности. С 30 марта на территории восьми районов области и в Благовещенске действует особый противопожарный режим (ОПР).

В случае возникновения нештатных ситуаций нужно звонить: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Амурской области.