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сегодня, 15:06 0

Амурские аграрии на неделю раньше обычного начали полевые работы

Амурские аграрии на неделю раньше обычного начали полевые работы
Фото: amurobl.ru

В 2020 году посевная площадь в Амурской области составит 1 миллион 201 тысячу гектаров, что выше уровня 2019 года на 21 тысячу. Зерновые культуры займут 253 тысячи гектаров.

Посевы сои разместятся на площади 862 тысячи гектаров. Картофель высадят на 14-ти тысячах, овоще-бахчевые – на 3-х и кормовые культуры ‒ на 70 тысячах гектаров.

Пять районов области – Константиновский, Тамбовский, Ивановский, Михайловский, Белогорский – приступили к севу ранних зерновых культур. На текущую дату ранние зерновые размещены на площади 4 672 гектара, в том числе пшеница, ячмень, овес. Это выше уровня 2019 года.

Тамбовский район также приступил к севу кормовых культур на площади 166 гектаров.

В центральных и северных районах области хозяйства приступят к полевым работам с наступлением положительных ночных температур.

В посевной кампании будет задействовано 3 600 тракторов различных марок, 1 600 сеялок и посевных комплексов, более 2 тысяч почвообрабатывающих машин и другая сельскохозяйственная техника, сообщает сайт правительства Амурской области.

В 2020 году сельхозтоваропроизводители области планируют приобрести 140 тракторов, 160 зерноуборочных комбайнов, другую сельскохозяйственную технику и оборудование.

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#сельское хозяйство

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