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сегодня, 15:00 0

Самойлова решила закрыть бизнес после сообщения о разводе с Джиганом

Самойлова решила закрыть бизнес после сообщения о разводе с Джиганом
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/?hl=ru

Оксана Самойлова решила закрыть свой брендовый магазин Iamspecial, который занимается продажей детской и женской одежды. Модные коллекции ранее рекламировали сама хозяйка и ее дочки.

Фанаты были уверены, что бизнес успешен и динамично развивается, но сегодня на странице бренда в Инстаграме появилось сообщение о закрытии розничного магазина 6 апреля.

«Ликвидация! На весь ассортимент скидка 50 %. Поэтому, если вы очень давно хотели заказать у нас что-нибудь, сейчас самое время. Обращаем ваше внимание, что в связи с карантином со следующей недели возвраты и обмены производиться не будут», – говорится в публикации.

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⠀ ❤️Ликвидация▪️РАСПРОДАЖА-50% на весь ассортимент магазина ♥️ ⠀ Боди Стиль - 1420₽ Размеры в наличии: XS, S, M ⠀ ❗количество изделелий ограничено❗️ ⠀ 👩🏻‍💻Оформление заказа www.iamspecial.ru (ссылка в шапке профиля) ⠀ 🚘🌇Доставка по Москве и МО от 350₽ до 850₽ 📦Доставка с примеркой (кол-во позиций не ограничено) 💰Оплата при получении наличными или картой курьеру, либо на сайте ⠀ ✈️🌏Доставка в любую точку Мира Стоимость (₽) доставки рассчитывается автоматически на сайте. 📦Доставка без примерки 💰Отправляем по 100% предоплате на сайте ⠀ #женскаяодежда#детскаяодежда#дизайнерскаяодежда#iamspecial#newcollection#девушка#вечерниеплатья#повседневныеплатья

Публикация от Детская Одежда (@iamspecial.ru)

Фанаты недоумевают, что же заставило модель свернуть бизнес: семейные проблемы или карантин.

Как отмечают поклонники, Самойлова никогда не жаловалась на снижение продаж. Хотя ранее ее неоднократно критиковали за то, что она выпускает некачественные вещи из синтетических тканей, а цены при этом баснословные. Купить классическое платье черного цвета из полиэстера ранее можно было за 4 400 рублей. В рамках распродажи его стоимость упала до 2 200 рублей. Некоторые клиенты жаловались, что на китайских сайтах подобные модели можно приобрести в разы дешевле, сообщает StarHit.

При разводе Оксана будет делить имущество с Джиганом. Известно, что их дом в Подмосковье уже выставлен на продажу. Многодетная мама верит, что у нее все будет хорошо. А вот рэпер перестал выходить на связь даже с друзьями.

«Меня не нужно жалеть. Я молодая, сильная, умная, добрая, веселая, красивая и уверенная в себе. Мои дети — моя сила, мое украшение... Я обязательно буду счастливой. По другому сценарию, но буду. Надеюсь, что найду в себе силы не грустить или хотя бы не грустить в Инстаграме. Сейчас и так всем нелегко, но нужно держаться», – говорила Оксана.

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#шоу-бизнес

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