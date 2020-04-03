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сегодня, 15:04 5

Благовещенская «Автоколонна 1275» передает частнику один из маршрутов

Благовещенская «Автоколонна 1275» передает частнику один из маршрутов
Фото: скриншот сайта 2gis.ru

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о передаче автобусного маршрута № 106, связывающего Благовещенск и село Чигири Благовещенского района, частнику. До сих пор этот маршрут обслуживали автобусы МП «Автоколонна 1275». Люди обеспокоились.

«Уважаемые пассажиры! Проездные билеты "На предъявителя", "Школьные" и "Пенсионные" будут действовать на маршруте № 106 до 19.04.2020 включительно, так как с 20.04.2020 маршрут будет обслуживаться частным перевозчиком», – гласит объявление за подписью администрации муниципального предприятия.

Амурчане отмечают, что маршрут № 106 не является убыточным. «Кому-то выгодно рентабельный маршрут передать частникам», – полагают люди.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Благовещенска. «Организатором перевозок по данному маршруту является администрация Благовещенского района. В настоящее время они проводят конкурс на этот маршрут. После того как по итогам конкурса на этот маршрут зайдет другой перевозчик, проездные билеты АК 1275, дающие право на проезд именно в автобусах предприятия, действовать не будут», – сообщили в мэрии.

Глава Благовещенского района Евгений Седых пояснил, что «Автоколонна 1275» не может обслуживать маршрут № 106 ввиду финансового состояния предприятия.

Ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и дорожной деятельности администрации Благовещенского района Игорь Цепко сообщил, что амурчане после смены перевозчика смогут по-прежнему пользоваться «Социальной картой». «Они выдаются в соцзащите и используются определенной категорией граждан», – сказал Цепко. Те проездные билеты, которые продаются в МП «Автоколонна 1275», действовать перестанут.

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#транспорт

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    2 часа назад

    Всё списывают на не рентабельность,и продают частникам. Класс. Молодец Седых. Всё доя людей и для народа.

  • Стилет

    Стилет
    1 час назад



    Глава Благовещенского района Евгений Седых пояснил, что «Автоколонна 1275» не может обслуживать маршрут № 106 ввиду финансового состояния предприятия.



    Можно подумать частник будет работать себе в убыток. Либо врут про рентабельность, либо повысят тариф на проезд.

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    Стилет


    Глава Благовещенского района Евгений Седых пояснил, что «Автоколонна 1275» не может обслуживать маршрут № 106 ввиду финансового состояния предприятия.



    Можно подумать частник будет работать себе в убыток. Либо врут про рентабельность, либо повысят тариф на проезд.


    Тариф устанавливает управление цен и тарифов правительства Амурской области. А частник по своему желанию не может тариф изменить, так что не придумывайте, всё придумано до вас.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Троллейбусный парк развалили, теперь автоколонну развалят

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    9 минут назад

    Ничего личного,-просто бизнес....Троллейбусный парк развалили, теперь автоколонну развалят....и еще, у частника автобусы будут большой вместимости или пазики?

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