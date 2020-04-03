Благовещенская «Автоколонна 1275» передает частнику один из маршрутов

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о передаче автобусного маршрута № 106, связывающего Благовещенск и село Чигири Благовещенского района, частнику. До сих пор этот маршрут обслуживали автобусы МП «Автоколонна 1275». Люди обеспокоились.

«Уважаемые пассажиры! Проездные билеты "На предъявителя", "Школьные" и "Пенсионные" будут действовать на маршруте № 106 до 19.04.2020 включительно, так как с 20.04.2020 маршрут будет обслуживаться частным перевозчиком», – гласит объявление за подписью администрации муниципального предприятия.

Амурчане отмечают, что маршрут № 106 не является убыточным. «Кому-то выгодно рентабельный маршрут передать частникам», – полагают люди.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Благовещенска. «Организатором перевозок по данному маршруту является администрация Благовещенского района. В настоящее время они проводят конкурс на этот маршрут. После того как по итогам конкурса на этот маршрут зайдет другой перевозчик, проездные билеты АК 1275, дающие право на проезд именно в автобусах предприятия, действовать не будут», – сообщили в мэрии.

Глава Благовещенского района Евгений Седых пояснил, что «Автоколонна 1275» не может обслуживать маршрут № 106 ввиду финансового состояния предприятия.

Ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и дорожной деятельности администрации Благовещенского района Игорь Цепко сообщил, что амурчане после смены перевозчика смогут по-прежнему пользоваться «Социальной картой». «Они выдаются в соцзащите и используются определенной категорией граждан», – сказал Цепко. Те проездные билеты, которые продаются в МП «Автоколонна 1275», действовать перестанут.