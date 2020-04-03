Жильцам благовещенских домов без управляек, предложили самим дезинфицировать подъезды

Как сообщает администрация города, организовать работу по ежедневному проведению влажной уборки мест общего пользования многоэтажек поручено управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и ЖК до 5 апреля. Решение об этом было принято 30 марта на внеочередном заседании областного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Все организации, которым поручено проводить эту работу, получили письма от управления ЖКХ, государственной жилищной инспекции Амурской области и управления Роспотребнадзора, где сообщается, что дезинфицировать необходимо поручни, входные двери, дверные ручки, лифтовые кабины, почтовые ящики, подоконники.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области разъясняет, что дезинфекцию подъездов управляющие компании должны проводить в рамках средств на содержание общего имущества многоквартирного дома. Дополнительную плату за это взимать не должны.

Как уточнили в городском управлении ЖКХ, в домах, где имеется общее имущество, но не выбрана управляющая компания, влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств должны организовать жильцы. Горожане могут провести ее сами или воспользоваться услугами клининговой компании. По закону, если в доме менее 30 квартир, собственники могут выбрать непосредственную форму управления домом. При этом все вопросы по содержанию общего имущества они должны решать самостоятельно.

Рекомендации по проведению влажной уборки подъездов жилых домов с применением дезинфекционных средств даны Роспотребнадзором. В них, в частности, перечислены средства, которые можно использовать для обработки помещений, даются разъяснения по расходу препаратов, перечислены меры предосторожности.

Отчеты о проделанной работе – суточные и итоговый – управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и ЖК необходимо направлять по электронной почте управления Роспотребнадзора по Амурской области.

«Мы работаем в усиленном режиме, закупили специальный дезинфицирующий препарат и обрабатываем подъезды. Препарат, который мы закупили, не требует смывания, его рекомендовал к использованию Роспотребнадзор. Половину домов мы уже обработали. Сегодня убираем вторую половину, и будем продолжать эту работу согласно распоряжению до 5 апреля», – сообщил Руслан Петровец, главный инженер компании «Управ-Дом». На обслуживании этой организации находятся 150 многоэтажек.

«Мы закупили "Белизну", "Доместос", чтобы во время уборки подъездов сотрудники использовали дезинфицирующие средства, протирали перила и другие поверхности. Купили маски работникам, халаты, перчатки», – пояснили в диспетчерской ООО УК «Престиж». Компания обслуживает 15 многоквартирных домов.

Между тем некоторые благовещенцы жалуются, что обработка подъездов в их домах проводится некачественно. Дезинфекции подвергаются, с их слов, только первые этажи. Другие горожане сообщают о том, что от используемых управляйками» средств страдают домашние питомцы – они травятся хлоркой.