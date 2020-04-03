Оставшихся без работы фитнес-тренеров приглашают работать на стройку

«Пускай идут на стройку, у них накаченные тела, например, таскать кирпичи, а так как в большинстве случаев это ИП, самозанятые. ... Дома нужно строить, дороги нужно ремонтировать, поэтому в текущих условиях нужно разворачиваться лицом к трудовым профессиям», – заявил Алексеенко.

Власти предполагают, что эпидемия коронавируса может привести к строительным рискам: границы закрыты, трудовых мигрантов, которые обычно заняты на стройках, не хватает. На отдельных объектах число приезжих и вовсе достигает 90 процентов.

Гендиректор РАСК отметил, что должно пройти какое-то замещение мигрантов россиянами за счет переквалификации и возможности обучения, в том числе с получением второй профессии.