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сегодня, 14:35 0

Оставшихся без работы фитнес-тренеров приглашают работать на стройку

Оставшихся без работы фитнес-тренеров приглашают работать на стройку
Фото: RogerioBeatz с сайта Pixabay

Россиян, которые из-за карантина потеряли свою работу в фитнес-индустрии, предложили отправить на стройку вместо мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николая Алексеенко.

«Пускай идут на стройку, у них накаченные тела, например, таскать кирпичи, а так как в большинстве случаев это ИП, самозанятые. ... Дома нужно строить, дороги нужно ремонтировать, поэтому в текущих условиях нужно разворачиваться лицом к трудовым профессиям», – заявил Алексеенко.

Власти предполагают, что эпидемия коронавируса может привести к строительным рискам: границы закрыты, трудовых мигрантов, которые обычно заняты на стройках, не хватает. На отдельных объектах число приезжих и вовсе достигает 90 процентов.

Гендиректор РАСК отметил, что должно пройти какое-то замещение мигрантов россиянами за счет переквалификации и возможности обучения, в том числе с получением второй профессии.

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#коронавирус #спорт

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