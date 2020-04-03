Нерабочие дни для россиян обернутся увеличением расходов за услуги ЖКХ

В период самоизоляции расходы российских семей на оплату ЖКУ вырастут примерно на 30 %. Речь идет о тратах на горячую, холодную воду и электричество ‒ их потребление рассчитывается по приборам учета.

Находясь дома круглые сутки, люди неизбежно увеличивают расход ресурсов. В качестве помощи населению на время пандемии управляющие компании будут отменять штрафы за неуплату услуг ЖКХ, льготы начнут автоматически продлеваться, а в столичном регионе приостановят сбор взносов на капремонт. Однако наиболее эффективной мерой был бы отказ от повышения в этом году тарифов на коммуналку, считают некоторые эксперты.

Для борьбы с распространением коронавируса в регионах России введен карантин и так называемые нерабочие дни. Если ограничения продлятся 2‒4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ (воду и свет) до 30 %. Такой прогноз «Известиям» дал эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Например, в Москве платежка может увеличиться на 1,5–2 тысячи рублей, уточнил он.

Тенденцию подтвердили другие эксперты сферы ЖКХ. Траты увеличатся у тех граждан, которые платят за горячую и холодную воду, а также электроэнергию по счетчикам, расходы остальных будут рассчитываться по стандартным нормативам, подчеркнул глава Центра муниципальной экономики и права Борис Хмельников. «Раньше люди проводили вне дома около 10 часов, теперь же находятся в квартирах круглые сутки ‒ потребление ЖКУ неизбежно увеличится», ‒ добавил он.

Отопление и услуги по содержанию дома тарифицируются не по приборам учета, поэтому их цена останется прежней. В среднем она составляет около 70 % от платежки, поэтому траты на ЖКУ во время карантина вряд ли повысятся более чем на 30 %, отметил Борис Хмельников.

Люди стали чаще готовить еду дома, пить чай и кофе, посещать уборную ‒ все это расход воды. Более существенные траты на электроэнергию связаны с удаленной работой на компьютере и сидением перед телевизором, отметила генеральный директор Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина.

«В семье как минимум два компьютера. Все процессы ‒ переговоры, встречи, которые раньше происходили вживую, теперь перешли в онлайн. Думаю, даже у одинокого человека, работающего из дома, могут сильно повыситься траты на одну только электроэнергию», ‒ считает эксперт. Особенно заметно вырастет потребление холодной воды, которая всегда расходуется больше горячей. Раньше один человек в месяц использовал 2‒3 кубометра, теперь показатель может увеличиться до 5–6.

При этом серьезного повышения нагрузки на системы ЖКХ не произойдет, поскольку потребление сгладится ‒ теперь инфраструктура используется более равномерно в течение дня, а не как раньше ‒ в часы пик. Это, по мнению эксперта благотворно скажется на насосном оборудовании в домах.

Для поддержки населения во время пандемии коронавируса региональные управляющие компании временно отменяют начисление пеней за просрочку платежей. Но специалисты советуют: лучше по возможности продолжать своевременно оплачивать коммуналку, чтобы после не оказаться с накопленными непогашенными счетами.

Также, в соответствии с указом президента, в течение полугода будут без предоставления справок продлеваться социальные пособия и льготы на ЖКУ для малоимущих граждан. Активисты возьмут под контроль выполнение этого указа в регионах.

В Минстрое заверили, что ведомство разрабатывает федеральный проект нормативного акта об установлении особенностей начисления и уплаты пеней за несвоевременную оплату ЖКХ и взносов на капремонт в 2020 году. Также министерство готовит второй пакет антикризисных мер, направленных на поддержку граждан и отрасли строительства и сферы ЖКХ.