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В Приморском крае на трассе Артём – Находка рухнул мост (фото, видео)

В Приморском крае на трассе Артём – Находка рухнул мост (фото, видео)
Фото: ДПС контроль 125rus

В Приморском крае обрушился мост вместе с проезжавшей по нему машиной Toyota Prius. ЧП произошло возле села Романовка на 55 километре трассы Артём – Находка. Пострадавших нет, сообщили в Примавтодоре. Движение по мосту перекрыто.

На место выехали специалисты, чтобы определить временные альтернативные пути для легковых машин. Проезд для грузового транспорта по этому мосту был запрещён. Параллельно определят, можно ли пустить легковые машины хотя бы по одной полосе аварийного моста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Instagram-паблик «ДПС контроль 125rus».

Дорожники рассматривают два варианта: объезд со стороны Романовки или через технологический проезд в районе строящейся дороги, который при необходимости будет дооборудован для проезда, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

В октябре 2018 года в районе села Осиновка Приморского края произошла страшная авария. В результате обрушения моста погибли 25-летняя девушка и трёхлетний ребенок. Водителя, обвиняемого в трагедии, арестовали.

Фото: ДПС контроль 125rus

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#Дальний Восток #ДТП #транспорт

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