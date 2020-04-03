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сегодня, 14:14 4

Из-за режима самоизоляции регионы начали вводить сухой закон

Из-за режима самоизоляции регионы начали вводить сухой закон
Фото: utro.ru/

В некоторых регионах России из-за режима изоляции вводятся ограничения на продажу алкоголя. На 2 апреля сухой закон действует в Красноярском крае, Башкортостане, Хакасии, Якутии, Карелии, Туве, Пермском крае, Кемеровской области. Время, когда нельзя купить алкогольные напитки, у всех регионов разное.

В Красноярском крае и Башкортостане алкоголь не продают с 6 вечера до 10 утра, пишет «Мир24». В Хакасии еще строже – спиртное в продаже всего пять часов: с 10 утра до 3 дня. Ранее такие меры ввели в Якутии и Карелии. Также полный запрет на продажу алкоголя введен в Кызыле — административном центре Тувы. Остальные муниципалитеты должны принять такие же меры в ближайшее время.

В Кемеровской области губернатор распорядился закрыть все точки, где продают алкоголь и табак. В первую очередь это коснется заведений, где продается пиво на розлив. В продовольственных магазинах и гипермаркетах региона алкоголь и табак продают свободно,

В Пермском крае тоже ввели ограничения на продажу алкоголя, они затронут все магазины, включая крупные супермаркеты. Там продажа разрешена с 11:00 до 20:00 по местному времени, пишет «Лента.ру».

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#жизнь #закон #коронавирус

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    30 минут назад

    У нас не запретят. Заботу проявят о малом и среднем бизнесе.

  • Демидыч

    Демидыч
    29 минут назад

    зачем?это как поможет?

  • Aligator z

    Aligator z
    24 минуты назад

    В Красноярском крае и Башкортостане алкоголь нельзя купить с 6 вечера до 10 утра

    А, у нас с 19-00 до 11-00.

    Интересно, как у нас подкорректирую?

    Срочно дрожжи и сахар.......

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    17 минут назад

    Да власти просто не знают что делать, вот и поидумывают всякие ограничения, что бы народ меньше по улицам ходил.

    А скорей всего под шумок вытесняют кокурентов.

    А вообще как уже говорил Лавров - вот дебилы бля.

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