Из-за режима самоизоляции регионы начали вводить сухой закон

В некоторых регионах России из-за режима изоляции вводятся ограничения на продажу алкоголя. На 2 апреля сухой закон действует в Красноярском крае, Башкортостане, Хакасии, Якутии, Карелии, Туве, Пермском крае, Кемеровской области. Время, когда нельзя купить алкогольные напитки, у всех регионов разное.

В Красноярском крае и Башкортостане алкоголь не продают с 6 вечера до 10 утра, пишет «Мир24». В Хакасии еще строже – спиртное в продаже всего пять часов: с 10 утра до 3 дня. Ранее такие меры ввели в Якутии и Карелии. Также полный запрет на продажу алкоголя введен в Кызыле — административном центре Тувы. Остальные муниципалитеты должны принять такие же меры в ближайшее время.

В Кемеровской области губернатор распорядился закрыть все точки, где продают алкоголь и табак. В первую очередь это коснется заведений, где продается пиво на розлив. В продовольственных магазинах и гипермаркетах региона алкоголь и табак продают свободно,

В Пермском крае тоже ввели ограничения на продажу алкоголя, они затронут все магазины, включая крупные супермаркеты. Там продажа разрешена с 11:00 до 20:00 по местному времени, пишет «Лента.ру».