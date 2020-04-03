Торговые сети налаживают доставку продуктов в дома амурчан

В связи с самоизоляцией некоторые крупные торговые сети упрощают амурчанам процесс покупки продуктов и непродовольственных товаров. Рекомендацию об организации доставки предметов первой необходимости на дом озвучили в региональном министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области.

С этой недели сервис уже работает в нескольких крупных торговых сетях региона. Покупатель может делать заказ по телефону диспетчерской службы или отправлять список товаров через программу WhatsApp. Контактные номера торговые сети активно размещают на своих сайтах или аккаунтах в социальных сетях. Оператор помогает выбрать необходимые продукты в приемлемой ценовой категории, после чего пробивает их на кассе и передает курьеру из службы доставки.

«Для дистанционного покупателя доступен весь ассортимент товаров в нашем супермаркете, начиная от обычных продуктов потребительской корзины, заканчивая бытовой химией, кормами для животных и блюдами собственного приготовления. Исключения делаем только для табачной и алкогольной продукции. Среднее время на принятие заказа – около 20 минут. Планируем в ближайшее время запустить специальный сайт с полным перечнем имеющихся товаров. Это позволит упростить и сократить процедуру подбора интересующих товаров», – рассказала управляющая одной из сетей супермаркетов в Благовещенске Юлия Чергинец.

По информации регионального минэкономразвития, полный цикл от принятия звонка покупателя до передачи товара клиенту занимает около часа. Представители торговых сетей уверяют, что в случае увеличения количества желающих воспользоваться услугой они готовы расширять штат сотрудников.

«Текущая ситуация стала хорошим стимулом для развития служб доставки на многих торговых объектах, и хочется поблагодарить всех предпринимателей, которые откликнулись на наш призыв работать для населения в данных условиях. Конечно, организация этого процесса займет определенное время, но спрос на такую услугу растет с каждым днем. Поэтому, мы уверены, что доставка продуктов питания и непродовольственных товаров в скором времени будет налажена не только в Благовещенске, но и во многих населенных пунктах региона», – отметила заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Татьяна Величко.

При этом соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. Курьер приезжает к покупателю в маске и перчатках, а после выполненного заказа регулярно использует дезинфицирующее средство.

О дополнительных мерах предосторожности не забывают и на самих торговых объектах. У каждого сотрудника имеется медицинская книжка, а утром проверяется температура. В целях недопущения распространения инфекции во всех магазинах покупателям рекомендуют соблюдать дистанцию до 1,5 метра. В некоторых крупных супермаркетах Благовещенска посетители на входе могут воспользоваться бесплатными одноразовыми перчатками.