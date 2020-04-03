Амурские охотники собирают подписи с просьбой к губернатору не запрещать охоту

Амурские любители охоты собирают подписи под обращением к губернатору с просьбой не запрещать весеннею охоту. Поводом для переживаний стали рекомендации регионам от Минприроды России не открывать сезон в условиях действующих ограничений из-за коронавируса.

31 марта министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин рекомендовал главам субъектов РФ установить ограничения по весенней охоте. «Для обеспечения режима самоизоляции, рекомендованного правительством РФ, предлагаем рассмотреть вопрос об установлении ограничения весенней охоты в виде полного запрета ее в регионе в этом сезоне», – говорится в обращении главы Минприроды России к главам территорий.

Высшим должностным лицам субъектов России предложено при рассмотрении мер поддержки малому и среднему бизнесу учесть интересы охотпользователей.

Отдельно отмечено, что установление ограничений охоты не должно ущемлять права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и их общин, для которых охота является основой существования.

Ранее Минприроды России заявило, что рисков распространения новой коронавирусной инфекции с прилетом пернатой дичи для территорий и людей нет, сообщает пресс-служба ведомства. По закону, разрешение или запрет на охоту входит в полномочия высшего должностного лица субъекта РФ.

Члены амурского общества любителей охоты и рыбалки уверены, что запрет не только не поможет защитить от распространения коронавируса, а даже осложнит обстановку.

Инициатор обращения к губернатору Руслан Леоненко считает, что выезд людей из города снизит потенциальную возможность заражения.

«Введя запрет на весеннюю охоту, Вы оставите тысячи жителей Амурской области без любимого занятия, а эффект для ограничения распространения коронавируса будет, скорее, противоположным, ‒ говорится в петиции к Василию Орлову. ‒ Запрет весенней охоты не только не приведет к уменьшению угрозы заболевания охотников и их семей коронавирусом, но напротив, существенно увеличит такую опасность, так как охотники останутся на все 10 дней охоты в Благовещенске, где вероятность заражения значительно выше, нежели в районах области».

Как пояснил охотник, многие планируют отпуска на время сезона, подготовка к любимому делу может занимать несколько месяцев. Но лишение людей законного отдыха, который по мнению охотников, не скажется отрицательно на эпидемиологической обстановке, не единственная проблема для отрасли.

Членский взнос каждого охотника составляет две тысячи рублей в год. Еще по две тысячи взимается за так называемое трудовое участие. Эти деньги идут на помощь животным – покупку кормов зимой, сена, строительство подкормочных площадок, их охрану.

Если весеннюю охоту в Амурской области запретят, то охотники не оплатят взносы. По подсчетам инициаторов обращения, охотуправление недосчитается нескольких миллионов рублей, что отрицательно скажется на помощи диким животным.

Начальник управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области Иван Ряжских сообщил корреспонденту Амур.инфо, что вопрос о том открывать охоту или нет, сейчас находится на рассмотрении, решений пока никаких нет и делать выводы еще рано.

Под обращением к губернатору амурские охотники собрали более 150 подписей. Петицию подписали любители охоты из Благовещенска и Благовещенского района, Зеи, Шимановска, поселка Новобурейский. Кроме этого, обращение размещено на сайте Change.org. Электронный документ подписали 54 человека.

Бумажную версию обращения охотники пока не могут передать губернатору – документы в канцелярии областного правительства сейчас не принимают.

Весенняя охота в 2020 году открывается с 18 апреля. Однако 2 апреля президент продлил нерабочие дни до конца месяца, в связи с этим ситуация с обращением к главе региона осложнилась.

Охотники переживают, что, если губернатор пойдет на ужесточение мер, мнение простых людей уже не сможет изменить принятое решение.

Текст обращения амурчане отправили главе региона через социальные сети. По последней информации, губернатор пока не высказал намерения запретить охоту.