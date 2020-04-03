Источник: глава минстроя Приамурья Игорь Карзунин покидает пост

Обновлено: 13:57



Министр строительства и архитектуры Амурской области Игорь Карзунин уходит с поста руководителя ведомства. С 1 апреля он ушел в отпуск с последующим увольнением.

Об этом корреспонденту Амур.инфо, сообщил заслуживающий доверия источник. В самом министерстве проинформировали, что исполнять обязанности министра теперь будет заместитель главы ведомства Оксана Александрова.

Игорь Карзунин возглавил минстрой Амурской области, который образовался в результате разделения министерства транспорта и строительства на два органа исполнительной власти. Об этом стало известно в начале 2019 года.

С чем связано решение покинуть кресло министра, пока неизвестно. На момент публикации Игорь Владимирович был недоступен для комментариев.

По имеющимся сведениям, освободившееся кресло может занять директор ГУП Амурской области «Строитель» – Николай Сибиряков.