Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:41 2

Источник: глава минстроя Приамурья Игорь Карзунин покидает пост

Источник: глава минстроя Приамурья Игорь Карзунин покидает пост

Обновлено: 13:57

Министр строительства и архитектуры Амурской области Игорь Карзунин уходит с поста руководителя ведомства. С 1 апреля он ушел в отпуск с последующим увольнением.

Об этом корреспонденту Амур.инфо, сообщил заслуживающий доверия источник. В самом министерстве проинформировали, что исполнять обязанности министра теперь будет заместитель главы ведомства Оксана Александрова.

Игорь Карзунин возглавил минстрой Амурской области, который образовался в результате разделения министерства транспорта и строительства на два органа исполнительной власти. Об этом стало известно в начале 2019 года.

С чем связано решение покинуть кресло министра, пока неизвестно. На момент публикации Игорь Владимирович был недоступен для комментариев.

По имеющимся сведениям, освободившееся кресло может занять директор ГУП Амурской области «Строитель» – Николай Сибиряков.

Просмотров всего: 1300

#областная власть

распечатать


Коронавирус

В правительстве сообщили о состоянии заболевшей коронавирусом амурчанки
Власть 13

Правительство Приамурья передало свой автопарк больницам и волонтерам (видео)
Власть 6

В Амурском областном онкодиспансере назначен новый руководитель
Общество 6

Василий Орлов: внутреннее ж/д- и авиасообщение в области пока прерываться не будет (видео)
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    бабы съели

  • крымчанин

    крымчанин
    37 минут назад

    Серебряков?!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь