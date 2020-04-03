Ветер в Амурской области постепенно стихает: прогноз погоды на 4 апреля

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4 апреля в Амурской области ожидается переменная облачность, ночью местами пройдет небольшой снег, днем – без существенных осадков. Ветер с севера, северо-запада разгонится до 5-10, с порывами до 13-18 метров в секунду.

Температура ночью по северу составит минус 9...14, местами – 16...21, по югу – 4...9 ниже нуля. Днем по северу будет минус 1... плюс 4, местами – 2...7, по югу – плюс 2...7.

В Благовещенске ночью переменно облачно, днем малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный – 5-10, с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью составит минус 5...7, днем – плюс 4...6, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.