В Благовещенске полиция выявила бизнесмена, нарушившего режим самоизоляции

В Благовещенске в ходе рейда сотрудники городского отдела полиции выявили гражданина, нарушившего законодательство в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Амурчанин, вернувшийся из-за границы, не соблюдал режим самоизоляции.

Установлено, что мужчина 1966 года рождения 30 марта вернулся из-за границы. В тот же день амурское управление Роспотребнадзора выдало ему постановление главного государственного санитарного врача области об изоляции по месту жительства.

Однако предприниматель, зная, что после прибытия из-за границы он должен находиться на самоизоляции в течение 14 дней, продолжал работать. Как сообщает пресс-служба мэрии, выявил нарушителя благовещенский участковый. Мужчина спустя 2 дня после пересечения государственной границы встал за прилавок киоска, тем самым подвергнув опасности заражения большое количество людей.

«Сейчас предпринимаются все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории города и области, и такие действия отдельных граждан могут свести к нулю результат всего комплекса упреждающих мероприятий», – отметила мэр Благовещенка Валентина Калита.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Совершение данного правонарушения влечёт наложение административного штрафа на:

граждан – в размере от 15 до 40 тысяч рублей;

должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей;

ИП – от 50 до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток;

юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

1 апреля 2020 года установлена административная ответственность за нарушение карантина и режима самоизоляции. Cоответствующие изменения в КоАП РФ внесены федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 99-ФЗ.

Собранный административный материал направлен в суд для рассмотрения и принятия законного решения.