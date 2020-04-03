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сегодня, 13:17 11

В Благовещенске полиция выявила бизнесмена, нарушившего режим самоизоляции

В Благовещенске полиция выявила бизнесмена, нарушившего режим самоизоляции
Фото: tver.mk.ru

В Благовещенске в ходе рейда сотрудники городского отдела полиции выявили гражданина, нарушившего законодательство в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Амурчанин, вернувшийся из-за границы, не соблюдал режим самоизоляции.

Установлено, что мужчина 1966 года рождения 30 марта вернулся из-за границы. В тот же день амурское управление Роспотребнадзора выдало ему постановление главного государственного санитарного врача области об изоляции по месту жительства.

Однако предприниматель, зная, что после прибытия из-за границы он должен находиться на самоизоляции в течение 14 дней, продолжал работать. Как сообщает пресс-служба мэрии, выявил нарушителя благовещенский участковый. Мужчина спустя 2 дня после пересечения государственной границы встал за прилавок киоска, тем самым подвергнув опасности заражения большое количество людей.

«Сейчас предпринимаются все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории города и области, и такие действия отдельных граждан могут свести к нулю результат всего комплекса упреждающих мероприятий», – отметила мэр Благовещенка Валентина Калита.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Совершение данного правонарушения влечёт наложение административного штрафа на:

  • граждан – в размере от 15 до 40 тысяч рублей;
  • должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей;
  • ИП – от 50 до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток;
  • юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

1 апреля 2020 года установлена административная ответственность за нарушение карантина и режима самоизоляции. Cоответствующие изменения в КоАП РФ внесены федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 99-ФЗ.

Собранный административный материал направлен в суд для рассмотрения и принятия законного решения.

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#закон #коронавирус #происшествия

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    мифические предприниматели-мифическая тётка из Марокко-странно всё это

  • спартак дв

    спартак дв
    1 час назад

    ФИО в студию и фото!

  • спартак дв

    спартак дв
    1 час назад

    ФИО в студию и фото!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Демидыч

    мифические предприниматели-мифическая тётка из Марокко-странно всё это



    Хотите лично встретиться?

  • 55

    55
    1 час назад

    Охота за бабками...?)

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    1 час назад

    Сейчас для отчетности перед Москоу,полицаи начнут составлять эти протоколы за нарушение самоизоляции. Ведь есть статья,должны быть и нарушения. Будут рубить палки!

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    а протоколы на замов Калиты составлены?

  • Денежка

    Денежка
    1 час назад

    считаете, что данный мужик всё правильно сделал и штрафовать его не за что, учитывая что он 30 марта вернулся из-за границы и был предупрежден об обязательной самоизоляции на 14 дней?

  • Касандра

    Касандра
    1 час назад

    зачем подвергать опасности народ?уволить,наказать рублеи,чтоб другим было неповадно

  • ЛиСа

    ЛиСа
    27 минут назад

    Касандразачем подвергать опасности народ?уволить,наказать рублеи,чтоб другим было неповадно


    Интересно, как это вы бизнесмена (считай владельца) увольнять собрались.

  • Лаконика

    Лаконика
    17 минут назад

    Демидыч

    мифическая тётка из Марокко-странно всё это



    Мифические из Греции едут

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