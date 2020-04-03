Сильный ветер разбил сердце набережной Благовещенска
В результате сильного шквалистого ветра на набережной Амура пострадал арт-объект «сердце». В пятницу, 3 апреля, специалисты МКП «ГСТК» должны демонтировать конструкцию.
Затем на базе подразделения его отремонтируют и установят на прежнее место, сообщают в компании.
Немало неприятностей ветер успел натворить и в Свободном. У кого-то он снес забор, у кого-то оторвал водосточную трубу в многоэтажке, пишут «Зейские огни».
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◽️Наши подписчики сообщают, что сегодняшний ветер уже успел натворить много неприятностей - у кого-то в прямом смысле улетел забор, а укого-то - водосточная труба в многоэтажке. ⠀ ◽️Фото нам прислал подписчик, который рассказал, что к обеду труба отклонилась на полметра, а сейчас уже норовит завалиться на тротуар, где могут проходить люди. ⠀ ◽️Жильцы дома 69, расположенного по улице Ленина, обратились за помощью в управляющую компанию и позвонили на номер 112. Они очень надеются, что водосточную трубу не снесёт окончательно сильный ветер. ⠀ 📸 Антон Алатко и от подписчика ⠀ #свободный #зейскиеогни #непогода #сильныйветер #водосточнаятруба #ветреныйапрель
По словам автора фото, труба сначала отклонилась на полметра и вскоре собралась завалиться на тротуар, где ходят люди. Жильцы дома 69, расположенного на улице Ленина в Свободном, обратились за помощью в управляющую компанию и позвонили на номер 112.
Как сообщало Амур.инфо, в Белогорске сильный ветер повредил здание администрации. Там отвалился слой затвердевшего строительного раствора.
По счастливой случайности никто не пострадал.
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