Сильный ветер разбил сердце набережной Благовещенска

В результате сильного шквалистого ветра на набережной Амура пострадал арт-объект «сердце». В пятницу, 3 апреля, специалисты МКП «ГСТК» должны демонтировать конструкцию.

Затем на базе подразделения его отремонтируют и установят на прежнее место, сообщают в компании.

Немало неприятностей ветер успел натворить и в Свободном. У кого-то он снес забор, у кого-то оторвал водосточную трубу в многоэтажке, пишут «Зейские огни».

По словам автора фото, труба сначала отклонилась на полметра и вскоре собралась завалиться на тротуар, где ходят люди. Жильцы дома 69, расположенного на улице Ленина в Свободном, обратились за помощью в управляющую компанию и позвонили на номер 112.

Как сообщало Амур.инфо, в Белогорске сильный ветер повредил здание администрации. Там отвалился слой затвердевшего строительного раствора.

По счастливой случайности никто не пострадал.