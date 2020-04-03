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сегодня, 13:15 4

Сильный ветер разбил сердце набережной Благовещенска

Сильный ветер разбил сердце набережной Благовещенска
Фото: instagram.com/mkpgstk

В результате сильного шквалистого ветра на набережной Амура пострадал арт-объект «сердце». В пятницу, 3 апреля, специалисты МКП «ГСТК» должны демонтировать конструкцию.

Затем на базе подразделения его отремонтируют и установят на прежнее место, сообщают в компании.

Немало неприятностей ветер успел натворить и в Свободном. У кого-то он снес забор, у кого-то оторвал водосточную трубу в многоэтажке, пишут «Зейские огни».

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◽️Наши подписчики сообщают, что сегодняшний ветер уже успел натворить много неприятностей - у кого-то в прямом смысле улетел забор, а укого-то - водосточная труба в многоэтажке. ⠀ ◽️Фото нам прислал подписчик, который рассказал, что к обеду труба отклонилась на полметра, а сейчас уже норовит завалиться на тротуар, где могут проходить люди. ⠀ ◽️Жильцы дома 69, расположенного по улице Ленина, обратились за помощью в управляющую компанию и позвонили на номер 112. Они очень надеются, что водосточную трубу не снесёт окончательно сильный ветер. ⠀ 📸 Антон Алатко и от подписчика ⠀ #свободный #зейскиеогни #непогода #сильныйветер #водосточнаятруба #ветреныйапрель

Публикация от Зейские огни (@zeiskieogni)

По словам автора фото, труба сначала отклонилась на полметра и вскоре собралась завалиться на тротуар, где ходят люди. Жильцы дома 69, расположенного на улице Ленина в Свободном, обратились за помощью в управляющую компанию и позвонили на номер 112.

Как сообщало Амур.инфо, в Белогорске сильный ветер повредил здание администрации. Там отвалился слой затвердевшего строительного раствора.

По счастливой случайности никто не пострадал.

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#погода #происшествия

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Уберите это убожество вообще с набережной.

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    показатель "антивандальности" конструкций на набережной.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Кто - то из "мужчин" (ветер) попал прямо в сердце!

  • Myxira

    Myxira
    52 минуты назад

    Paster

    Уберите это убожество вообще с набережной.



    Реально - убожество. Замените, коль хочется сердце на набережной иметь, на кованное - красиво, долговечно и отличная фотозона.

    "Сердце Карпат":

    Эта красота из Эстонии:

    А это уже Псков - нам бы подошел их вариант: "сердце Амура":

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