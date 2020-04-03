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сегодня, 13:01 0

Расходы на социальные взносы представителей малого и среднего бизнеса сократятся в два раза

Расходы на социальные взносы представителей малого и среднего бизнеса сократятся в два раза
Фото: Амур.инфо

Госдума приняла законопроект, предусматривающий снижение общей ставки страховых взносов с 30 до 15 % с зарплат выше МРОТ для малого и среднего бизнеса. Дума одобрила его в третьем чтении и направила на согласование в Совет Федерации. Документ должен быть рассмотрен до 14 апреля. После подписания президентом его опубликуют.

Согласно одобренному Госдумой закону, теперь малый и средний бизнес будет платить с зарплат сотрудников выше МРОТ страховые взносы: в Пенсионный фонд России по ставке 10 % (как в рамках предельной величины базы, так и свыше), в Фонд обязательного медицинского страхования — 5 %, в Фонд социального страхования (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) — 0 %.

Ранее страховые взносы для субъектов малого и среднего предпринимательства рассчитывались по ставке 30 % от заработной платы, из которых 22% перечислялись в Пенсионный фонд, 5,1 % — в ФОМС, 2,9 % — в ФСС.

Как подчеркнул министр финансов Антон Силуанов на совещании по экономическим вопросам, решение о снижении ставки страховых взносов с 30 до 15 % позволит высвободить ресурсы предприятий малого и среднего бизнеса в объеме 285 миллиардов рублей за девять месяцев 2020 года.

Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства президент РФ предложил в два раза снизить для них ставку – до 15 % совокупного размера тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Путин подчеркнул, что такая мера вводится не только в качестве антикризисной, но и как стимул для повышения зарплат работникам.

Измененные ставки по страховым взносам будут действовать с 1 апреля до конца года, сообщает амурское правительство.

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#бизнес #финансы #экономика

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