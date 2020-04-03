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В Благовещенске при поддержке Азиатско-Тихоокеанского банка построят новую школу

В Благовещенске при поддержке Азиатско-Тихоокеанского банка построят новую школу

Азиатско-Тихоокеанский банк предоставил Строительной компании № 1, входящей в группу компаний АО «Амурстрой», банковскую гарантию на строительство новой школы в районе 3 микрорайона Благовещенска. Образовательное учреждение на 1 500 учебных мест возведут на пересечении улицы Тепличной и Игнатьевского шоссе.

«Потребность школы в данном районе существовала достаточно давно, так как все школы в микрорайоне переполнены, и родителям приходится ежедневно возить детей на учебу с одного конца города в другой. Сейчас эта проблема будет решена, и мы сможем обеспечить 1 500 школьников новыми учебными местами. Благодарим Азиатско-Тихоокеанский банк за сотрудничество и помощь в реализации такого важного проекта», – рассказал генеральный директор АО «Амурстрой» Александр Синьков.

АТБ на протяжении более чем 10 лет является партнером группы компаний АО «Амурстрой». Летом 2018 года между банком и Амурстроем был подписан договор о сотрудничестве, согласно которому АТБ оказывает финансовую и иную поддержку застройщику при реализации на территории Амурской области федеральных и муниципальных строительных контрактов.

«С компанией “Амурстрой” мы сотрудничаем давно и плодотворно. Наши партнеры возводят важные областные и муниципальные объекты, жилые и нежилые помещения, коммерческую недвижимость. Мы же со своей стороны стараемся предоставить услуги на максимально выгодных условиях: кредитование, банковские гарантии, расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты. У банка есть много интересных льготных предложений для сотрудников партнерских организаций», – отметил председатель правления АТБ Сергей Аврамов.

Помимо школы в Благовещенске, в августе 2019 года группа компаний «Амурстрой» начала строительство школы на 528 мест в городе Свободном. По данному контракту АТБ также выступал партнером в части предоставления гарантии.

Партнерский материал

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#дети #строительство #финансы #школа

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