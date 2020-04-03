Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:22 0

Из-за коронавируса в Благовещенске и Благовещенском районе стало меньше ДТП

Из-за коронавируса в Благовещенске и Благовещенском районе стало меньше ДТП
Фото: pixabay.com

В Благовещенске и Благовещенском районе наблюдается снижение количества ДТП. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в отделе ГИБДД МО МВД России «Благовещенский». Аварий стало меньше на фоне ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

С 28 марта по 2 апреля на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий, в двух ДТП травмированы три человека. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество аварий сократилось на 30 % (в 2019 году было 110 ДТП). Число дорожных происшествий, в которых люди получили травмы, уменьшилось в 6 раз. Количество травмированных в ДТП людей сократилось на 78 %.

Между тем благовещенцы продолжают садиться за руль подшофе, подвергая опасности себя и других участников дорожного движения. Сотрудники ДПС за указанный период в общей сложности пресекли около 2 тысяч нарушений ПДД, в том числе – 31 случай управления водителями транспортом в состоянии опьянения. 12 водителей при этом отказались от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также выявлены 87 водителей, которые не были пристегнуты ремнями безопасности; 8 водителей, нарушивших требования к перевозке детей в автомобиле; 97 пешеходов, нарушивших правила перехода проезжей части.

Как сообщало Амур.инфо, в России были объявлены нерабочие дни, теперь они продлены до конца апреля. С 28 марта по 5 апреля в Приамурье приостановлена деятельность учреждений, где возможны скопления большого количества людей.

Просмотров всего: 1215

#ДТП #коронавирус #происшествия #транспорт

распечатать


Общество

Нерабочие дни для россиян обернутся увеличением расходов за услуги ЖКХ
Происшествия

В Приморском крае на трассе Артём – Находка рухнул мост (фото, видео)
Коронавирус 4

Из-за режима самоизоляции регионы начали вводить сухой закон
Коронавирус 5

Торговые сети налаживают доставку продуктов в дома амурчан
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь