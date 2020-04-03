Из-за коронавируса в Благовещенске и Благовещенском районе стало меньше ДТП

В Благовещенске и Благовещенском районе наблюдается снижение количества ДТП. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в отделе ГИБДД МО МВД России «Благовещенский». Аварий стало меньше на фоне ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

С 28 марта по 2 апреля на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий, в двух ДТП травмированы три человека. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество аварий сократилось на 30 % (в 2019 году было 110 ДТП). Число дорожных происшествий, в которых люди получили травмы, уменьшилось в 6 раз. Количество травмированных в ДТП людей сократилось на 78 %.

Между тем благовещенцы продолжают садиться за руль подшофе, подвергая опасности себя и других участников дорожного движения. Сотрудники ДПС за указанный период в общей сложности пресекли около 2 тысяч нарушений ПДД, в том числе – 31 случай управления водителями транспортом в состоянии опьянения. 12 водителей при этом отказались от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также выявлены 87 водителей, которые не были пристегнуты ремнями безопасности; 8 водителей, нарушивших требования к перевозке детей в автомобиле; 97 пешеходов, нарушивших правила перехода проезжей части.

Как сообщало Амур.инфо, в России были объявлены нерабочие дни, теперь они продлены до конца апреля. С 28 марта по 5 апреля в Приамурье приостановлена деятельность учреждений, где возможны скопления большого количества людей.