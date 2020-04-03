Противогазы, зубочистки, замки: как в Благовещенске защищаются от коронавируса (фото, видео)

В Благовещенске все меньше людей на улицах и все чаще встречаются различные меры профилактики по нераспространению коронавируса. На замок закрываются детские площадки, кнопки вызова лифта просят не нажимать пальцами, в магазинах появляются разделительные полосы, чтобы покупатели держались подальше друг от друга.

Эти фото сделано в доме по улице Пионерской, 2.

Вызывать лифт в подъезде жителей просят локтем, а внутри для нажатия кнопки просят использовать зубочистки, предусмотрительно прикрепленные к стенке.

Огороженную детскую площадку во дворе дома 130 на улице Горького закрыли на замок. В размещенном рядом объявлении людей просят оставаться дома.

На замке теперь и любимое у многих место для прогулок – Первомайский парк.

Но если от прогулок еще можно воздержаться, то от похода в магазин – не всегда.

Поэтому во многих торговых точках, в том числе крупных супермаркетах, тоже принимают меры предосторожности.

В крупном гипермаркете возле касс покупателям предлагают одноразовые перчатки.

А недавно там же заметили очень колоритных покупателей – в костюмах химзащиты и противогазах.

Но пока это вызывает, скорее, улыбку, а то и смех у окружающих.

Также в магазинах и супермаркетах наклеивают на полу у касс разноцветные полосы, чтобы покупатели держались друг от друга на расстоянии.

Держаться подальше друг от друга просят и в торговых залах, а при оплате банковскими картами – не набирать пинкод пальцами, как раньше, а пользоваться салфетками.

Впрочем, судя по словам тех, кто в последнее время бывает в торговых точках, наплыв покупателей и большие очереди у касс торговых точек временно остались в прошлом.

Обыденностью становятся и объявления на подъездах о проводимой дезинфекции.