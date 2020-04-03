Выплачивать пособия на детей с 3 до 7 лет начнут на месяц раньше

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Правительство РФ установило порядок предоставления субсидий субъектам на ежемесячные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Это те семьи, среднедушевой доход которых ниже величины одного регионального прожиточного минимума. В Амурской области его размер на душу населения сейчас составляет 12 294 рубля.

«Президент поручил форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет начали получать выплаты не в июле, как планировалось, а месяцем раньше – с июня 2020 года. Большая часть работы уже выполнена. Выплаты, как и поручал президент, начнутся с 1 июня», – подчеркнул глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Начисление пособий на детей от 3 до 7 лет будет осуществляться с 1 января 2020 года. То есть, если в семье по состоянию на 1 января 2020 года был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, то семья получит деньги и за первые 5 месяцев 2020 года тоже. Если три года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты. Выплата устанавливается сразу на год.

В Приамурье, по предварительным расчётам, на эти деньги смогут претендовать более 15 тысяч семей. На данную меру социальной поддержки предусматривается около 183 миллионов рублей. Размер пособия составит 50 % от регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это порядка 5 500 рублей. В Амурской области в 2020 году – ориентировочно 6 300 рублей, сообщает минсоцзащиты Амурской области в Инстаграме.