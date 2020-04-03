Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:40 22

Новые поправки в Конституцию РФ гарантируют повышение благосостояния граждан

Новые поправки в Конституцию РФ гарантируют повышение благосостояния граждан
Фото: local.yandex.ru

«В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнёрство», – говорится в новой редакции статьи 75.1 Конституции РФ.

Руководитель ККО «Банк Финам» в городе Благовещенске Денис Пинигин отметил, что поправки не позволят ухудшить жизнь россиян.

«Ранее вопросы гарантированного применения мер, обеспечивающих в том числе и индексацию пенсий, социальных выплат, прочих направлений поддержки наименее защищенных слоев населения в Конституции не содержались и регулировались отдельными актами, которые могли оперативно изменяться, не всегда корректно исполняться. Теперь же предполагается прописать меры социальной поддержки и защиты в Конституции, и любые «местные» решения, которые могли бы ухудшить положение россиян, автоматически будут признаваться ничтожными. При этом и федеральные власти, и региональные правительства будут нести полную ответственность за исполнение законов, обеспечивающих социальную защиту россиян», – подчеркнул Денис Пинигин.

Эксперт добавил, что реализация данных мер потребует от государства иного уровня ответственности и расширения инвестиций.

«В долгосрочной перспективе это, безусловно, даст позитивный эффект. В том числе, полагаю, в длительном горизонте можно рассчитывать на повышение темпов экономического роста за счет мультипликативного эффекта. Так, дополнительные социальные расходы повысят совокупный доход соотечественников и позволят увеличить потребительские траты, что принесет дополнительную выручку бизнесу», – выразил мнение Денис Пинигин.

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать здесь http://duma.gov.ru/news/48045/

Просмотров всего: 858

#закон #российская власть

распечатать


Коронавирус 4

Из-за режима самоизоляции регионы начали вводить сухой закон
Коронавирус 11

В Благовещенске полиция выявила бизнесмена, нарушившего режим самоизоляции
Коронавирус 5

В полиции разъяснили, чем карантин отличается от самоизоляции

Общество

В Амурской области увеличен размер пособия по безработице
Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    3 часа назад

    кого вы лечите?сказочники

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

  • ay

    ay
    2 часа назад

    А нонешняя не гарантирует чтоле? Угу. А новая будет? А каким образом? "Поезд, стой! Раз-два!"?

  • мама дочки и сыночка

    мама дочки и сыночка
    2 часа назад

    Аааа, вон как, сейчас нам помочь не могут, потому что поправки в Конституции не приняты, а как примут, так заживем

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    2 часа назад

    Очередной бред, вбивают в голову все что угодно либы народ проголосовал на поправки.

    Уже двадцать лет Путин у власти и что экономика развивается? Каждый год инфляция около 8-10 процентов, но нам постоянно говорят что инфляция 3-5 процента!!!

    Если есть развитие экономики то инфляции быть не должно.

    Вся ЕР всячески высмеевает Лукошенко, но посмотрите сколько стоит 1$ в России и Беларусии. 1,20 белоруских рублей стоит 1$!!! Это говорит о том что страна сама себя обеспечивает, в стране есть производство и есть экономика.

    Что у нас происходит??

    Наша экономика завязана исключительно на экспорте ресурсов!!

    Во власти находятся те кто в 90-х годах грабил казну, они привыкли так обогощаться, это их стиль жизни и да бы прикрыть свою жопу меняют конституцию! Ну не хотят от кармушки отказываться.

  • titan28

    titan28
    2 часа назад

    сейчас принимают закон о налоге с вкладов в банки и ценные бумаги, свыше 1 миллиона рублей, этот закон ухудшает положение россиян - они будут получать меньше, он автоматически не имеет силу? или в конституции одно, а на деле другое? и хорошо что будет такая конституция, раньше то не знали для кого работаем?)) А вообще Денис молодец, реклама хорошая!

  • Тахографист

    Тахографист
    2 часа назад

    Да что ж вы не угомонитесь , финам закрыть , пинигина на говно

  • Станислав 28

    Станислав 28
    2 часа назад

    Amurskiy patriot

    Очередной бред, вбивают в голову все что угодно либы народ проголосовал на поправки. Уже двадцать лет Путин у власти и что экономика развивается? Каждый год инфляция около 8-10 процентов, но нам постоянно говорят что инфляция 3-5 процента!!! Если есть развитие экономики то инфляции быть не должно. Вся ЕР всячески высмеевает Лукошенко, но посмотрите сколько стоит 1$ в России и Беларусии. 1,20 белоруских рублей стоит 1$!!! Это говорит о том что страна сама себя обеспечивает, в стране есть производство и есть экономика. Что у нас происходит?? Наша экономика завязана исключительно на экспорте ресурсов!! Во власти находятся те кто в 90-х годах грабил казну, они привыкли так обогощаться, это их стиль жизни и да бы прикрыть свою жопу меняют конституцию! Ну не хотят от кармушки отказываться.

    Все верно. Хватит уже. Маски сняты, в данной ситуации президент нас кинул.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    20 лет ушло на то, чтобы понять причину всех бед в стране- Конституция! Сейчас подправят где надо и заживём! И ещё пройдёт 20 лет пока поймут, правильно подправили или нет. А народ всё их молча слушает слушает слушает...

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Демидычкого вы лечите?сказочники


    Не отмажешься,многоникий.Лидер лдпр поддерживает поправки.

  • NK

    NK
    1 час назад

    Помните как раньше: "...непрерывно растёт благосостояние советских людей! И мы знаем некоторых из этих людей". Ну, или догадывались. А теперь фамилии "граждан", благосостояние которых и теперь-то растёт, а после обнуления и подавно - они всем известны. Ну и пропагандисты немного заработают, "средствА" же отпущены, а значит - будут освоены. Даже если про "поправки" скоро забудут.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Тахографист

    Да что ж вы не угомонитесь , финам закрыть , пинигина на говно



    Каждый хочет лизнуть и как можно глубже.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

  • Мы Все

    Мы Все
    1 час назад

    И куда все девать будем, Опять несанкционированные свалки, новые законы, новые поборы!

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

  • Душелов

    Душелов
    1 час назад

    Ну ну. Какой гарант - такая и Конституция.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Интересна вот эта кухня, как и кто сочиняет эти и тому подобные статейки и дает их прогосударственным СМИ на распространение? По любому есть некий центр где готовятся эти блюда и каналы доставки этих хот-догов. Или есть некий норматив для таких СМИ по количеству подобной туфты с последующими отчетами о проделанной работе? Амур.инфо поделитесь с общественностью как это устроенно?

  • Душелов

    Душелов
    1 час назад

    titan28сейчас принимают закон о налоге с вкладов в банки и ценные бумаги, свыше 1 миллиона рублей, этот закон ухудшает положение россиян - они будут получать меньше, он автоматически не имеет силу? или в конституции одно, а на деле другое? и хорошо что будет такая конституция, раньше то не знали для кого работаем?)) А вообще Денис молодец, реклама хорошая!


    Путин решил обложить налогом вклады больше миллиона рублей. Теперь выяснилось, что и меньше — тоже. Как так вышло?

    https://meduza.io/cards/putin-reshil-oblozhit-nalogom-vklady-bolshe-milliona-rubley-teper-vyyasnilos-chto-i-menshe-tozhe-kak-tak-vyshlo

  • троль здесь

    троль здесь
    59 минут назад



    Новые поправки в Конституцию РФ гарантируют повышение благосостояния граждан



    ага, все дружно в это верят

    помните что путин про пенсии говорил

  • full

    full
    37 минут назад

    Я знаю только один пункт, который если внести в Конституцию, будет гарантировать рост благосостояния граждан - природная рента.

  • Житель амурии

    Житель амурии
    30 минут назад

    Список граждан прилагается?

  • Парфен

    Парфен
    7 минут назад

    Конституция она вообще такая всегда гарантирует...

Показать все (22) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь