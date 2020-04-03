Новые поправки в Конституцию РФ гарантируют повышение благосостояния граждан

«В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнёрство», – говорится в новой редакции статьи 75.1 Конституции РФ.

Руководитель ККО «Банк Финам» в городе Благовещенске Денис Пинигин отметил, что поправки не позволят ухудшить жизнь россиян.

«Ранее вопросы гарантированного применения мер, обеспечивающих в том числе и индексацию пенсий, социальных выплат, прочих направлений поддержки наименее защищенных слоев населения в Конституции не содержались и регулировались отдельными актами, которые могли оперативно изменяться, не всегда корректно исполняться. Теперь же предполагается прописать меры социальной поддержки и защиты в Конституции, и любые «местные» решения, которые могли бы ухудшить положение россиян, автоматически будут признаваться ничтожными. При этом и федеральные власти, и региональные правительства будут нести полную ответственность за исполнение законов, обеспечивающих социальную защиту россиян», – подчеркнул Денис Пинигин.

Эксперт добавил, что реализация данных мер потребует от государства иного уровня ответственности и расширения инвестиций.

«В долгосрочной перспективе это, безусловно, даст позитивный эффект. В том числе, полагаю, в длительном горизонте можно рассчитывать на повышение темпов экономического роста за счет мультипликативного эффекта. Так, дополнительные социальные расходы повысят совокупный доход соотечественников и позволят увеличить потребительские траты, что принесет дополнительную выручку бизнесу», – выразил мнение Денис Пинигин.

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать здесь http://duma.gov.ru/news/48045/