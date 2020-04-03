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сегодня, 11:13 5

В полиции разъяснили, чем карантин отличается от самоизоляции

В полиции разъяснили, чем карантин отличается от самоизоляции
Фото: pixabay.com

Полицейским на всех своих ресурсах пришлось разъяснять, какая ответственность грозит так называемым шашлычникам. Это те, кто игнорирует призывы органов власти пересидеть дома период активного распространения коронавирусной инфекции.

«В случае выявления фактов несоблюдения режима самоизоляции, нарушитель может быть привлечен к административной ответственности по статьям 19.4, 19.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ – (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль); невыполнение в срок законного предписания)», – сообщили в полиции.

При этом, как выяснилось, многие путают карантин с самоизоляцией. По уголовной статье крупный денежный штраф или даже срок будет грозить только нарушителям карантина, а не самоизоляции, как в случае с мамочками или спортсменами, вышедшими на площадку позаниматься. Карантин – это предписанный врачами изоляционный режим, который далеко не все россияне готовы соблюдать. Он предписывается тем, кто вернулся из стран с плохой эпидемиологической обстановкой (Италия, Испания, Иран, Франция и др.), а также тем, у кого есть пока еще неподтвержденные симптомы коронавируса, кто контактировал с больным коронавирусной инфекцией и кому разрешено лечиться на дому. Остальным же людям предписан режим самоизоляции, и даже в случае его нарушения ответственность уголовная им грозить не будет.

Как сообщил источник «Российской газеты» в столичной полиции, к административной ответственности привлекать мамочек с колясками и случайных прохожих не станут. Им лишь порекомендуют вернуться как можно скорее домой, не контактировать с другими лицами, избегать людных мест. Могут даже проводить до дома. Статьи же будут вменять только самым нерадивым и безответственным гулякам.

Согласно статье 19.4 КоАП, «неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), … влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 000 рублей; на должностных лиц – от 2 тысяч до 4 тысяч рублей».

Статья 19.5 КоАП же предусматривает наказание за «невыполнение в срок законного предписания». То есть, если человеку будет выдано письменное предписание не нарушать режим самоизоляции, но он будет пойман на улице вновь, тогда ему будет грозить штраф в размере от 300 до 500 рублей. Если же нарушителем выступит должностное лицо, тогда уже штраф 1-2 тысячи рублей или дисквалификация на срок до трех лет. Юрлицам будет грозить штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Нарушителям карантина административной статьей отделаться не удастся. «За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовые заболевания людей или смерть человека, предусмотрена уголовная ответственность – статья 236 УК РФ – и наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет», – напомнили в МВД.

Согласно принятым поправкам срок за побег из-под карантина можно будет получить до 7 лет в случае заражения и последующей гибели двух и более лиц.

Сотрудники полиции призывают всех граждан, независимо от возраста и сферы занятости, ответственно отнестись к рекомендациям и ограничительным мерам, без острой необходимости не выходить из дома и ограничить контакты с другими людьми.

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#закон #коронавирус

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Комментарии
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  • sOva

    sOva
    2 часа назад

    Забыли дописать, что в Амурской области режим самоизоляции не введен.

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    sOva

    Забыли дописать, что в Амурской области режим самоизоляции не введен.



    Тем более, что это за режим такой? Где прописан его правовой статус? Нигде. Все это отсебятина.

  • Mainer

    Mainer
    2 часа назад

    ямщик

    sOva

    Забыли дописать, что в Амурской области режим самоизоляции не введен.



    Тем более, что это за режим такой? Где прописан его правовой статус? Нигде. Все это отсебятина.



    Ну и что с того, что не прописан?

    Этот режим - действенная мера в сложившейся в Москве ситуации.

    Ничего лучшего, пока не придумано.

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    Mainer

    ямщик

    sOva

    Забыли дописать, что в Амурской области режим самоизоляции не введен.



    Тем более, что это за режим такой? Где прописан его правовой статус? Нигде. Все это отсебятина.



    Ну и что с того, что не прописан?



    Ну и то,если не прописан, значит в нарушении законности. Конституции там или еще. Ну, если им на Конституцию пох, тогда, другое дело.



    Этот режим - действенная мера в сложившейся в Москве ситуации.

    Ничего лучшего, пока не придумано.



    Ну понятно, ты думал-думал и нихера не придумал. Как так? С твоим-то умищем?

  • Mainer

    Mainer
    2 часа назад

    ямщик

    Mainer

    ямщик

    sOva

    Забыли дописать, что в Амурской области режим самоизоляции не введен.



    Тем более, что это за режим такой? Где прописан его правовой статус? Нигде. Все это отсебятина.



    Ну и что с того, что не прописан?



    Ну и то,если не прописан, значит в нарушении законности. Конституции там или еще. Ну, если им на Конституцию пох, тогда, другое дело.







    В Конституции не прописано повышение зарплат работникам.

    По вашей логике, если повысить людям зарплату, то это противозаконно?



    Ну понятно, ты думал-думал и нихера не придумал. Как так? С твоим-то умищем?



    Это что ещё за хрень?

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