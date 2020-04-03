РПЦ: прихожане должны быть готовы отказаться от посещения храма на Пасху

Прихожане РПЦ должны быть готовы к тому, что многим придется ограничиться трансляцией пасхального богослужения. Однако освящение куличей перед праздником состоится.

«Я думаю, что мы специально продумаем в составе Священного синода, как нам встречать Страстную седмицу и Пасху в сложившихся условиях. Мы дадим рекомендации, они будут озвучены. Но пока что мы должны быть готовы к тому, что, может быть, многим из нас придется ограничиться тем, что мы будем смотреть трансляцию патриаршего богослужения на центральных телеканалах, а в храм прийти не сможем (...) Конечно, будет служба на Пасху, будем куличи освящать», – заявил митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Он отметил, что Патриарх Московский и всея Руси перед Пасхой обратится к прихожанам с разъяснением того, как в условиях пандемии будут организованы богослужения. «Я думаю, что перед Страстной седмицей к нам наверняка обратится святейший патриарх и расскажет, как будут проходить службы, будет ли возможность допускать какое-то ограниченное количество людей на службы или не будет вообще возможности допускать людей на службы. Это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации», – сказал он верующим.

Иларион добавил, что священнослужители в исключительных случаях могут исповедовать верующего человека по телефону или онлайн в условиях распространения коронавируса. Священнослужитель также отметил возможность личной договоренности со священником относительно очной исповеди: «Если вы хотите исповедаться, договоритесь со священником, и он вас примет в индивидуальном порядке. Вы сможете с ним пообщаться и задать вопросы, и принести исповедь».

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов до его особого благословения в связи с распространением коронавируса и молиться дома. Он назвал неразумными священнослужителей, проповедующих отказ от мер предосторожности во время пандемии. Кроме того, Священный синод РПЦ утвердил инструкцию настоятелям приходов и монастырей РПЦ, в которой предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств – крещения, причастия и соборования, сообщает ТАСС.