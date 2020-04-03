В Амурской области увеличен размер пособия по безработице

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В России по поручению президента увеличены размеры пособий по безработице. Максимальная величина такой выплаты составляет 12 130 рублей и увеличивается на районный коэффициент. Ранее максимальная величина пособия по безработице в России (без районных коэффициентов) составляла 8 тысяч рублей.

В Приамурье максимальная выплата составляет от 14 556 до 16 982 рублей в зависимости от коэффициента (коэффициент различается в зависимости района и населенного пункта). Статус безработного в области имеют 8,5 тысячи человек. Получают пособие более 6,2 тысячи, в том числе в максимальном размере – 3,4 тысячи человек.

Для безработных, получающих пособие по безработице в максимальном размере, социальную выплату автоматически пересчитают с 30 марта 2020 года, сообщает областное правительство.

Максимальная величина такой выплаты составляет 12130 рублей и увеличивается на районный коэффициент. Таким образом, в Приамурье в максимальная выплата составляет от 14556 до 16982 рублей в зависимости от коэффициента (коэффициент различается в зависимости района и даже населенного пункта).

Ранее максимальная величина пособия по безработице в России (без районных коэффициентов) составляла 8 тысяч рублей.

Статус безработного в области имеют 8,5 тысяч человек. Получают пособие по безработице более 6,2 тысяч человек, в том числе в максимальном размере – 3,4 тысячи человек.

Для безработных, получающих пособие по безработице в максимальном размере, социальную выплату автоматически пересчитают с 30 марта 2020 года.