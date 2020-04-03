Астролог: после пандемии человечество ждут серьезные проблемы

Причина всех нынешних бед кроется в двух главных планетах, которые определяют 2020 год – Сатурн и Юпитер, находящиеся очень долго в знаке Козерога. Опасность в том, что Козерог отвечает за социальную реализацию, политику и общество. Сатурн – за сложности, трудности, испытания. Такое мнение выразил астролог Дмитрий Ермолаев.

«Когда Сатурн заходит в знак Козерога, то в мире всегда происходят беды, а такое положение Сатурн принимает раз в 30 лет. Планета Юпитер принимает такое положение раз в 12 лет и находится в падении в знаке Козерога (а именно эта планета отвечает за деньги, удачу, успех и здоровье). Сатурн находится в знаке Козерога 2,5 года, Юпитер – 1 год, поэтому именно они определяют, какими будут 2020 и 2021 годы», – цитируют астролога «Дни.ру».

Все то, что мы наблюдаем сейчас, – это лишь начало проблем, которые ждут человечество. Глобальные проблемы начнутся тогда, когда планеты примут ретроградное положение (то есть, пойдут в обратную сторону). С 11 мая по 29 сентября Сатурн примет ретроградное положение, с 14 мая по 13 сентября такое же положение примет Юпитер, а вслед за ними Венера (с 13 мая по 25 июня) и Меркурий (с 18 июня по 12 июля).

«Если сравнивать и разбирать отдельно положения планет с историческими фактами, то в подобное положение Сатурна был Карибский кризис, который чуть было не спровоцировал Третью мировую войну, а "Кровавое воскресенье" 1905 года также выпало на ретроградное положение Сатурна. Распад СССР произошедший в 1991 году также ознаменовался таким положением Сатурна в Козероге. Юпитер в предыдущий раз находился в похожем ретроградном положении в 1937-1938 гг. в период репрессий и Большого террора, а как раз после которого началась Вторая мировая война и на период годов приходилась Великая депрессия в США. И в начало Первой мировой войны в 1914 году Юпитер был в том же положении, в каком будет совсем скоро», – поделился своими знаниями астролог.

С точки зрения ведической астрологии существует практика нейтрализации планет, которая сможет «задобрить» планеты по отношению к себе, а именно – практика щедрости и благотворительности. Необходимо помогать обездоленным, делиться пищей с бездомными людьми и животными, а также отправлять в детские дома и дома для престарелых материальную помощь.