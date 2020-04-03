Амурские вузы возобновят учебный процесс в дистанционном режиме

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Вузы Амурской области возобновят учебный процесс в дистанционном режиме. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказали представители университетов.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования России сообщило, что министерство рекомендовало вузам возобновить учебный процесс с 6 апреля в дистанционном формате.

«С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате. Убедительно прошу студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции и мотивировать других минимизировать социальные контакты. Вы должны показать обществу личный пример, как вести себя в сложившейся ситуации», – приводятся слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

ИА «Амур.инфо» связалось по телефону с представителями вузов Амурской области – Амурского государственного университета, Благовещенского государственного педагогического университета, Дальневосточного государственного аграрного университета, которые подтвердили факт возобновления учебного процесса в дистанционном режиме.

И.о. ректора Амурского государственного университета Андрей Лейфа отметил, что дистанционный учебный процесс не вызывает у вуза никаких сложностей, работа хорошо налажена. «Технические возможности университета позволяют нам без проблем осуществлять этот процесс», – сказал Андрей Васильевич, отметив также помощь министерства науки и высшего образования.

«Да, мы с 6 апреля возвращаемся к дистанционному образованию», – сказал директор Института Конфуция Благовещенского государственного педагогического университета Николай Кухаренко.

Ректор Дальневосточного государственного аграрного университета Павел Тихончук сообщил, что с 6 апреля все занятия возобновляются дистанционно по расписанию. По его мнению, в недельных каникулах студентов не было особой нужды. У всех преподавателей вуза есть оборудование, чтобы проводить занятия дистанционно, находясь дома.

В настоящее время амурские студенты находятся на недельных каникулах – с 28 марта по 5 апреля, согласно распоряжению Валерия Фалькова.

На сайте министерства науки и высшего образования РФ также сообщается, что стипендии студентам и аспирантам будут выплачены в полном объеме.

«Все организации, находящиеся в ведении Минобрнауки России, 1 апреля получили финансирование на стипендии для студентов и аспирантов в полном объеме. На второй квартал 2020 года 248 вузов получили 12 887,0 миллиона рублей, 511 научных организаций – 178,1 миллиона рублей. В том числе были профинансированы стипендии президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации», – сказано в сообщении на сайте.