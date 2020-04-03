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Амурские пограничники приняли эстафету Победы (фото, видео)

Амурские пограничники приняли эстафету Победы (фото, видео)

Эстафета Победы, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне, начала движение по территории Амурской области. 1 апреля в Облучье Еврейской автономной области сотрудники амурского погрануправления ФСБ приняли символ эстафеты Победы от коллег.

2 апреля эстафетная группа прибыла в село Константиновка Константиновского района, где у мемориала памяти воинам погибшим в войне возложили цветы и передали символ эстафеты для проведения дальнейших мероприятий на площади Победы столицы Приамурья.

В соответствии с решением Совета командующих пограничными войсками Содружества независимых государств, с 5 февраля 2020 года вдоль государственных границ государств – участников СНГ проводится «Эстафета Победы». Церемония завершения эстафеты пройдет в торжественной обстановке в День пограничника 28 мая в Москве.

«Пограничная эстафета Победы» проходит по участку ответственности пограничного управления ФСБ России по Амурской области с 1 по 7 апреля, в завершение которой запланирована передача символа представителям пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.

В связи со сложившейся обстановкой, вызванной коронавирусом COVID-19, запланированные мероприятия значительно сокращены, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

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#память

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