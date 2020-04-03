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Медбрат задушил свою девушку-врача, посчитав, что она заразила его коронавирусом

Медбрат задушил свою девушку-врача, посчитав, что она заразила его коронавирусом
Фото: Parentingupstream с сайта Pixabay

Из-за пандемии коронавирусной инфекции во всем мире создалась напряжённая обстановка, особенно нелегко в это время приходится работникам медицинской сферы. Около миллиона человек заболело коронавирусом за это короткое время, а погибло свыше 13 тысяч. Однако некоторые поддаются панике и усугубляют ситуацию.

28-летний медбрат Антонио Де Паче сам позвонил в полицию и рассказал о том, что он задушил 27-летнюю Лорену Каранту, с которой был в отношениях. Когда полиция приехала на место преступления, то правоохранители обнаружили не только тело девушки, но и раненого парня, который, предположительно, попытался покончить с собой.

Антонио срочно доставили в больницу, сейчас его здоровью ничего не угрожает. После этого медбрат заявил, что решился на жуткий поступок, потому что испугался CoViD-19. Его девушка была врачом, и они вместе работали в больнице на Сицилии, сражаясь с пандемией. Влюблённые часто постили у себя в соцсетях нежные совместные фото и выглядели на них очень счастливыми.

Медицинские работники не пренебрегали средствами защиты, а также сдавали тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными.

Однако молодой человек решил, что возлюбленная заразна. «Я её убил, потому что она заразила меня коронавирусом», – рассказал Антонио Де Паче на допросе.

Молодого человека заключили под стражу, сообщает Life.

Италия сейчас по количеству заражённых коронавирусом находится на первом в Европе и на втором в мире месте. Количество погибших в стране превысило отметку в 13 000 человек.

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#коронавирус #криминал

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