Губернаторы сразу четырех российских регионов подали в отставку после обращения президента

Первым марафон отставок открыл руководитель Архангельской области Игорь Орлов. Он руководил с февраля 2012 года. 13 сентября 2015 года состоялись выборы губернатора, на которых Орлов с результатом 53,25 % голосов одержал победу в первом туре.

В 2019 году в рейтинге доверия губернаторам Орлов занял последнее место. Его отставки неоднократно требовали местные жители, сообщает агентство REGNUM. Основная причина конфликта власти и населения ‒ история со строительством полигона для московских отходов на станции Шиес. Правительство признало проект Орлова приоритетным, несмотря на отсутствие экспертиз и протесты населения.

Ранее Игорь Орлов несмотря на низкие рейтинги заявил о намерении принять участие в губернаторских выборах осенью 2020 года. «Я не вижу оснований, чтобы отказаться и не участвовать в выборах 2020 года», – заявлял он.

С отставкой Орлова в губернаторских рядах произошла рокировка. Александр Цыбульский сложил полномочия главы Ненецкого автономного округа и стал врио губернатора Архангельской области. Цыбульский может возглавить объединенный регион, который образуется в ходе слияния Архангельской области и НАО, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в правительстве Архангельской области.

После видеообращения Путина к россиянам свое обращение к жителям Республики Коми опубликовал Сергей Гапликов. «Мое обращение сегодня было направлено президенту Российской Федерации. Это мое решение. Оно принято после долгих и серьезных размышлений. Я считаю его единственно верным», ‒ цитирует Гапликова РБК. В своем обращении губернатор также поблагодарил жителей республики за поддержку и извинился за то, что не удалось реализовать все намеченные планы.

Сергей Гапликов возглавил Коми в 2015 году, сменив на посту главы республики Вячеслава Гайзера. В 2016 году он был избран руководителем, заручившись поддержкой 62 % жителей. В соответствии с конституцией Коми, следующие выборы главы должны были пройти в 2021 году. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Владимир Уйба, занимавший до этого пост замглавы Минздрава РФ, сообщает ТАСС.

С формулировкой «по собственному желанию» отошел от дел и глава Камчатского края Владимир Илюхин. «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства уточняет, что Илюхин переходит на другую работу.

Владимир Илюхин занимал должность губернатора с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области. До 2011 года Илюхин был главным федеральный инспектором аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Полномочия главы Камчатского края истекают в сентябре 2020 года. Илюхин давно был в числе тех, кого в Кремле рассматривали в качестве потенциальных отставников, одна из причин — низкие рейтинги главы региона, рассказали РБК источники, близкие к администрации президента.

1 апреля губернатор Камчатского края подвергся критике за недостаточные меры по борьбе с коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании совета Дальневосточного федерального округа заявила, что «Камчатский край при наличии шести приборов тестирования и возможности проводить 600 исследований в сутки не произвел и не запросил у Роспотребнадзора ни одну тест-систему».

Также Попова раскритиковала Хабаровский край, которым руководит Сергей Фургал.

В этот же день с заявлением выступил замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, назвавший ряд регионов, чьи меры по борьбе с коронавирусом являются недостаточными. Ревенко назвал пять таких регионов: Республику Коми, Архангельскую область, Камчатский, Краснодарский и Хабаровский края.