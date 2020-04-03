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сегодня, 09:59 0

Срок рассмотрения заявлений на маткапитал сократится в три раза

Срок рассмотрения заявлений на маткапитал сократится в три раза
Фото: pixabay.com

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о сокращении сроков рассмотрения заявлений на материнский капитал. Процедура будет упрощена в том числе за счет перевода этой госуслуги в электронный формат.

Сроки рассмотрения заявлений сократятся в три раза – с одного месяца до 10 рабочих дней. А средства станут перечислять вдвое быстрее – за 5 дней вместо 10. Маткапитал можно будет использовать для строительства или реконструкции жилого дома на садовом участке, сообщается на сайте правительства.

Также вносятся изменения в госпрограмму социальной поддержки граждан с детьми от трех до семи лет, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. Ежемесячная выплата с 1 января текущего года составляет не менее половины прожиточного минимума ребенка в соответствующем регионе. В общей сложности на эти цели будет выделено более 136 миллиардов рублей, из них почти 105 миллиардов – средства федерального бюджета.

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#дети #закон #российская власть

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