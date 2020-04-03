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В Приамурье на самоизоляции находятся более 1 400 человек, прибывших из-за рубежа

В Приамурье на самоизоляции находятся более 1 400 человек, прибывших из-за рубежа
Фото: pixabay.com

По состоянию на 20:00 2 апреля на горячую линию по коронавирусу в службу 112 поступило 532 обращения с нарастающим итогом – 5 669. Специалисты консультировали по социальным вопросам, рассказывали о порядке добровольного лабораторного исследования на вирус и медицинского наблюдения при прибытии из-за рубежа.

В развёрнутом на базе амбулатории Благовещенского района пункте постоянного медицинского наблюдения (обсерватор) находятся 11 граждан КНР с видом на жительство. Находятся в изоляторах 10 человек. На изоляции по месту жительства – 1 439 человек, вернувшихся из-за рубежа.

С нарастающим итогом по состоянию на 2 апреля в составе сотрудников управления Роспотребнадзора, полиции, министерства здравоохранения и муниципалитетов проведено 950 проверок соблюдения по месту домашней изоляции граждан, вернувшихся из-за рубежа.

2 апреля сотрудниками амурского Роспотребнадзора, полиции и муниципалитетов проведена оценка соблюдением распоряжения губернатора о приостановке работы определённого перечня объектов. Из 439 проверенных не были закрыты 17 объектов непродовольственный торговли и общественного питания в городах Благовещенск, Тында, Зея.

В ФБУЗ Амурской области на Covid-2019 обследованы 1 569 лиц из числа подлежащих контингентов, в лаборатории Амурской областной инфекционной больнице – 36.

В Амурской области зарегистрирован 1 лабораторно подтверждённый случай Covid-2019.

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#коронавирус

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