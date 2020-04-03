Крупные ритейлеры обнулят наценку на некоторые социально значимые товары

Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» решили как минимум на месяц обнулить торговую наценку на некоторые категории социально значимых товаров.

«Инициатива направлена на поддержку социально незащищенных групп покупателей в период сложной эпидемиологической ситуации в стране. Каждая торговая сеть определит перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте "первой цены", которые будут предложены покупателям без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей», – говорится в сообщении Х5 и «Магнита».

«Текущая ситуация побуждает нас принять специальные меры поддержки покупателей. Товары "первой цены" жизненно важны для социально незащищенных групп населения, о которых мы должны позаботиться в первую очередь. Мы надеемся, что наша совместная инициатива найдет отклик среди наших поставщиков, и оптовые цены на эти товары будут также минимальны», – сказал CEO Х5 Retail Group Игорь Шехтерман.

«Многие наши покупатели, особенно малообеспеченные, оказались сегодня в достаточно сложной ситуации. Мы считаем важным поддержать их и дать возможность минимизировать свои расходы на продукты питания первой необходимости», – отметил президент, гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг.

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что Х5 проинформировала ее, что собирается продавать некоторые социально значимые товары без наценки и что к этой инициативе может присоединиться «Магнит». По мнению ФАС, это не противоречит положениям закона о торговле и закона о защите конкуренции, сообщает «Интерфакс».