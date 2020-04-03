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сегодня, 09:23 5

Крупные ритейлеры обнулят наценку на некоторые социально значимые товары

Крупные ритейлеры обнулят наценку на некоторые социально значимые товары
Фото: pixabay.com

Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» решили как минимум на месяц обнулить торговую наценку на некоторые категории социально значимых товаров.

«Инициатива направлена на поддержку социально незащищенных групп покупателей в период сложной эпидемиологической ситуации в стране. Каждая торговая сеть определит перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте "первой цены", которые будут предложены покупателям без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей», – говорится в сообщении Х5 и «Магнита».

«Текущая ситуация побуждает нас принять специальные меры поддержки покупателей. Товары "первой цены" жизненно важны для социально незащищенных групп населения, о которых мы должны позаботиться в первую очередь. Мы надеемся, что наша совместная инициатива найдет отклик среди наших поставщиков, и оптовые цены на эти товары будут также минимальны», – сказал CEO Х5 Retail Group Игорь Шехтерман.

«Многие наши покупатели, особенно малообеспеченные, оказались сегодня в достаточно сложной ситуации. Мы считаем важным поддержать их и дать возможность минимизировать свои расходы на продукты питания первой необходимости», – отметил президент, гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг.

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что Х5 проинформировала ее, что собирается продавать некоторые социально значимые товары без наценки и что к этой инициативе может присоединиться «Магнит». По мнению ФАС, это не противоречит положениям закона о торговле и закона о защите конкуренции, сообщает «Интерфакс».

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#торговля

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    где это в Благовещенске?

  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    а как это касается Благовещенска ну или Амурской области? где такие у нас? как это Нас касается?

  • demas1982

    demas1982
    1 час назад

    Предлагаете сходить жителям Амурской области в Пятерочку? Вот умора.

  • Врангель

    Врангель
    1 час назад

    Так может это намек кешкам-мешкам?

  • Karagach

    Karagach
    48 минут назад

    ВрангельТак может это намек кешкам-мешкам?


    Может и намек, но боюсь они не так его поймут и наоборот увеличят

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