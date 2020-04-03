На автомобили АвтоВАЗа и УАЗа выросли цены: обзоры прессы

Нынешний обзор прессы посвящен «Российской газете». В ней пишут о нерабочем апреле; о том, что поднялись цены на посадочный материал, а Совфед предложил не наказывать граждан за неоплату услуг ЖКХ. Материал подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Все-таки жаль, что выпуски местных газет постоянно сокращаются. Если бы сегодня вышла, к примеру, «Амурская правда», то под рубрикой «Фотофакт» можно было бы прочесть о том, что возле здания ЗАГСа расчленили деревья. На фото было бы видно, что вершки деревьев спилили, а корешки оставили. Да если бы просто корешки, а то половины голых до безобразия стволов. Но «Амурка» по пятницам уже не издается, а в вышедшей сегодня «Российской газете» рассказывается о том, что Владимир Путин объявил апрель нерабочим. С сохранением рабочих мест и зарплат граждан. Правда, как зарабатывать зарплату без работы, особо не разъясняется.

Полный абзац

А если бы сегодня вышла «Комсомольская правда», то в областном приложении можно было бы прочесть о кардинальной обрезке возлезагсовских карагачей. Фото уродливых «голых» обрубков сопровождало бы журналистское расследование на тему как такое возможно в цивилизованном, претендующем на интеллигентность обществе. Скорее всего, автор статьи остановился бы на мнении, что до цивилизованности и интеллигентности в нашем обществе еще далеко.

Но «Комсомолка» по пятницам у нас уже не выпускается, а в вышедшей сегодня «Российской газете» говорится, что в марте на фоне пандемии в рознице резко выросли продажи семян и товаров для дачников. Самыми популярными стали традиционные овощи. И заметьте, предрекается рост цен. А и действительно, если лимоны и имбирь так резко взлетели в цене, то почему должна отставать картошка?

Напишут же такое

А если бы по пятницам выходила «Моя Мадонна», то уж она бы точно – верная своим природоохранным традициям – не оставила бы без внимания факт укорачивания деревьев возле ЗАГСа. Думаю, что этому была бы посвящена большая статья, автор которой детально бы изучил правовую базу прецедента, назвал бы конкретных инициаторов и исполнителей головотяпской акции, разобрался бы в причинах, заставивших столь радикально испоганить центральную улицу Благовещенска, узнал бы, накажут ли лесопилов или традиционно дело спустят на тормозах. Но «Мадонна» выйдет только в следующую среду, когда тема покроется пылью.

Зато в сегодняшней «Российской газете» можно прочесть о том, что существенно подорожала продукция АвтоВАЗа и Ульяновского автозавода. Что не удивляет: если резко дорожают лимоны и имбирь, то почему должны оставаться в стороне «Жигули»? А?

Очень интересно

Если бы «толстушка» «Российской газеты» – «Неделя» –- выходила бы, как раньше, по пятницам, то в ней можно было бы прочесть об изуродовании центра Благовещенска путем варварской обрезки деревьев возле ЗАГСа. Автор задался бы вопросом, а должны ли подобные инициативы согласовываться с руководством города, и если «да», то кто оставил автограф в разрешительном документе, и если кто-то потерял интуицию (или, скажу проще, нюх) и автограф оставил, то как за это будет наказан.

Но «толстушка» увидит свет только на следующей неделе, а в основном выпуске «Российской газеты» сегодня прочтете о том, что Совет Федерации предложил не наказывать граждан за неуплату по ЖКХ во время пандемии. Вот если бы еще не наказывали после.

На посошок

Ну и непосредственно сама «Российская газета» – издание, выходящее, что называется, при любой погоде. Здесь все больше о коронавирусе, при этом с разных позиций – и со стороны политики, и со стороны экономики. Тут и о переносе переписи населения, и о тотальном контроле над соблюдением карантина, и о росте цен – то есть о том, что коронавирус влияет сейчас на всю нашу жизнь! Вот я и подумал, не коронавирус ли явился порождением коронадури, выразившейся в изуродовании уютного уголка центра Благовещенска? Но в главной газете страны об этом ни слова.