Губернатор Приамурья оказался в передовиках борьбы с коронавирусом

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Глава Приамурья занял 10 место топа с практикой «Защита уязвимых групп». Власти региона приняли решение организовать обследование условно здоровых граждан из группы риска, которые не были в контакте с заболевшими коронавирусом, а также не были в контакте с приехавшими из эпидемиологически неблагополучных стран (для них разработана другая методика обследований). К категории лиц группы риска по коронавирусу относятся беременные женщины и люди в возрасте 65+, особенно имеющие хронические заболевания.

При этом инициативы мэра Москвы Сергея Собянина эксперты выносят за рамки топ-10.

На первом месте топа глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев с практикой «Жесткий карантин». В регионе ранее был объявлен карантин, подразумевающий полный запрет на передвижение по городу, с рядом исключений.

Отмечается, что главы регионов пошли на общее ужесточение мер борьбы с коронавирусом, а некоторые из них стали самостоятельно вводить дополнительные ограничения (например, закрытие границ Чеченской Республики или запрет на въезд в туристические города). В некоторых случаях наблюдаются локальные перегибы, которые могут создать очаги напряженности и раздражение граждан (например, запрет на продажу алкоголя в Кемеровской области, Туве, Башкирии, Карелии, Якутии, Красноярском и Пермском краях).

Главы регионов теперь не просто предостерегают граждан об опасности через свои соцсети. Создаются информационные ресурсы, боты, распространяются обращения через мессенджеры. Появление новых каналов должно повысить как осведомленность граждан, так и понимание причин принимаемых властью мер.

Как сообщало Амур.инфо, президент РФ во время нового обращения продлил нерабочие дни на фоне распространения коронавируса до конца апреля.