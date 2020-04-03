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сегодня, 08:54 10

Губернатор Приамурья оказался в передовиках борьбы с коронавирусом

Губернатор Приамурья оказался в передовиках борьбы с коронавирусом
Фото: amurobl.ru

Центр политической конъюнктуры опубликовал новый топ-10 инициатив глав регионов РФ по предотвращению распространения коронавируса. В него вошла и инициатива губернатора Амурской области Василия Орлова.

Глава Приамурья занял 10 место топа с практикой «Защита уязвимых групп». Власти региона приняли решение организовать обследование условно здоровых граждан из группы риска, которые не были в контакте с заболевшими коронавирусом, а также не были в контакте с приехавшими из эпидемиологически неблагополучных стран (для них разработана другая методика обследований). К категории лиц группы риска по коронавирусу относятся беременные женщины и люди в возрасте 65+, особенно имеющие хронические заболевания.

При этом инициативы мэра Москвы Сергея Собянина эксперты выносят за рамки топ-10.

На первом месте топа глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев с практикой «Жесткий карантин». В регионе ранее был объявлен карантин, подразумевающий полный запрет на передвижение по городу, с рядом исключений.

Отмечается, что главы регионов пошли на общее ужесточение мер борьбы с коронавирусом, а некоторые из них стали самостоятельно вводить дополнительные ограничения (например, закрытие границ Чеченской Республики или запрет на въезд в туристические города). В некоторых случаях наблюдаются локальные перегибы, которые могут создать очаги напряженности и раздражение граждан (например, запрет на продажу алкоголя в Кемеровской области, Туве, Башкирии, Карелии, Якутии, Красноярском и Пермском краях).

Главы регионов теперь не просто предостерегают граждан об опасности через свои соцсети. Создаются информационные ресурсы, боты, распространяются обращения через мессенджеры. Появление новых каналов должно повысить как осведомленность граждан, так и понимание причин принимаемых властью мер.

Как сообщало Амур.инфо, президент РФ во время нового обращения продлил нерабочие дни на фоне распространения коронавируса до конца апреля.

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#губернатор #коронавирус

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Комментарии
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  • крымчанин

    крымчанин
    1 час назад

    Василий Александрович турок ,узбеков на газовый завод завозить будут ? А строительство газового завода это непрерывное производство?

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    этот копытом будет бить ради будущей карьеры

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    1 час назад

    крымчанин

    Василий Александрович турок ,узбеков на газовый завод завозить будут ? А строительство газового завода это непрерывное производство?



    а для чего ещё Сибур назначил своего человека на пост?

  • Крав Маг

    Крав Маг
    1 час назад

    Интересно будет посмотреть что сейчас Василий предложит уже выживающему бизнесу?

  • Nik_77

    Nik_77
    1 час назад

    Интересно. Еще ничего реально не сделал, а уже передовик!

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    как сказал Мелюков-я бы запретил всё-и стал бы лидером по борьбе

  • Alisa smail

    Alisa smail
    1 час назад

    Мы сейчас получим смерти от алкоголизма, разводы, теневые продажи и услуги.

  • Кохави

    Кохави
    1 час назад

    Крав Маг

    Интересно будет посмотреть что сейчас Василий предложит уже выживающему бизнесу?



    А вы про какой бизнес?

    Про тот, который задрал ценники на медицинские маски?

    Или про тот, который трелюет товары на полках, создавая видимость дефицита?

    Или может про тот, который своих сотрудников вынуждает уходить в отпуск без содержания?

    Ну и пожалуй, тот, что во внерабочие дни мобилизует персонал трудиться до позднего вечера?

    И уж точно про тот самый бизнес, который платит з/п чернухой, а сейчас плачет, что с ним нечестно поступили?

    Если вы про него – то да, мне тоже интересно, чем еще его будут поддерживать за счет налогоплательщиков.

  • DimonS

    DimonS
    49 минут назад

    А мой пост удалили. Проорловский сайт, чего уж там...

    PS И этот удалят.

  • paravis

    paravis
    39 минут назад

    DimonSА мой пост удалили. Проорловский сайт, чего уж там...

    PS И этот удалят.


    Скрин-то сделал?

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