Выбор читателей за 2 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 2 апреля.

Губернатор Приамурья Василий Орлов не остался в стороне от обсуждений горожанами спила крон деревьев возле благовещенского Дворца бракосочетания. Один из пользователей Фейсбука спросил главу региона, «что он думает по поводу уродливой обрезки деревьев» и вскоре получил ответ.

В московской больнице № 15, которую перепрофилировали для госпитализации пациентов с коронавирусом, появился на свет младенец, зараженный этой инфекцией. Отмечается, что у матери ранее взяли анализ на коронавирус, он показал положительный результат.

В Хабаровском крае введены усиленные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С 1 апреля для жителей региона вступают в силу правила самоизоляции, предусматривающие запрет на выход из дома за исключением особых случаев. Соответствующее постановление подписал губернатор края Сергей Фургал.

Второго и третьего апреля отделения Почты России будут работать в стандартном режиме. Клиентам предоставят весь перечень услуг. О дальнейшем режиме работы почтовых отделений сообщат дополнительно.