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сегодня, 08:00 1

Около 20 междугородных автобусов в Приамурье приостановили перевозки

Около 20 междугородных автобусов в Приамурье приостановили перевозки
Фото: zen.yandex.com

Перевозки на межмуниципальных автобусных маршрутах в Приамурье перешли на сокращенное расписание. Из 102 межмуниципальных маршрутов изменения коснулись 40.

Приостановлены перевозки по 17 маршрутам: в Белогорском, Свободненском и Зейском районах, а также по маршрутам, соединяющим Благовещенск с населенными пунктами в Ивановском, Тамбовском, Селемджинском, Свободненском районах.

На 19 маршрутах сокращено количество рейсов в течение дня, рейсы выполняются в утренние и вечерние часы, сообщает сайт амурского правительства.

Изменены схемы движения на 4 маршрутах, совмещены 2 маршрута в Благовещенском районе и 2 маршрута в Тамбовском районе.

Главам муниципальных образований рекомендовано принять решение по сокращению количества рейсов пассажирским автотранспортом, выполняемых перевозчиками по муниципальным маршрутам.

«Сокращение маршрутов – это вынужденная мера, чтобы не допустить распространение инфекции, кроме того, перевозчикам не нужно выполнять полупустые рейсы, ‒ отметила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Светлана Попова. ‒ Убедительно просим всех амурчан в этот непростой период в стране воздержаться от путешествий и поездок, только если это жизненно необходимо, или для следования до места работы. Оставаясь сейчас дома, в кругу близких, мы сможем быстрее справиться с общей проблемой и вернуться к привычной жизни».

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#коронавирус #транспорт

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    на воду дуют или мы чего то не знаем?

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