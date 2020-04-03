Около 20 междугородных автобусов в Приамурье приостановили перевозки

Перевозки на межмуниципальных автобусных маршрутах в Приамурье перешли на сокращенное расписание. Из 102 межмуниципальных маршрутов изменения коснулись 40.

Приостановлены перевозки по 17 маршрутам: в Белогорском, Свободненском и Зейском районах, а также по маршрутам, соединяющим Благовещенск с населенными пунктами в Ивановском, Тамбовском, Селемджинском, Свободненском районах.

На 19 маршрутах сокращено количество рейсов в течение дня, рейсы выполняются в утренние и вечерние часы, сообщает сайт амурского правительства.

Изменены схемы движения на 4 маршрутах, совмещены 2 маршрута в Благовещенском районе и 2 маршрута в Тамбовском районе.

Главам муниципальных образований рекомендовано принять решение по сокращению количества рейсов пассажирским автотранспортом, выполняемых перевозчиками по муниципальным маршрутам.

«Сокращение маршрутов – это вынужденная мера, чтобы не допустить распространение инфекции, кроме того, перевозчикам не нужно выполнять полупустые рейсы, ‒ отметила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Светлана Попова. ‒ Убедительно просим всех амурчан в этот непростой период в стране воздержаться от путешествий и поездок, только если это жизненно необходимо, или для следования до места работы. Оставаясь сейчас дома, в кругу близких, мы сможем быстрее справиться с общей проблемой и вернуться к привычной жизни».