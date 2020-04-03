Гороскоп 3 апреля: Львам не стоит замыкаться в себе, у Водолеев непредвиденные расходы

Восход Солнца: 06:00

Заход Солнца: 19:05

Солнце в Овне.

Овен. День отмечен возрастанием творческих способностей. Любителям экстравагантности удастся осуществить самые смелые идеи и реализовать свою индивидуальность. Возможно, у Вас появятся новые идеи, которые повлияют на мироощущение. Эмоциональное состояние Овнов значительно усилится благодаря романтическому вечеру при свечах с любимым человеком.

Телец. Критический день. Звезды не исключают появления на вашем пути больших трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Заметно понизятся духовные, творческие, сексуальные возможности. Вам необходимо переосмыслить накопленный опыт и наметить планы на будущее с учетом ошибок.

Близнецы. Для благополучия сегодняшнего дня большое значение будет иметь эмоциональная обстановка в семье. Выиграют те, кто сможет проработать проблемы взаимоотношений с близкими. В результате успех в личной жизни будет обеспечен. Из-за постоянного колебания между расточительством и накопительством возможно неконтролируемое превышение расходов над доходами.

Рак. Критический день. Многих Раков ожидают конфликты, но не следует сильно переживать и впадать в пессимизм. Не исключено, что придется возобновить дружбу с теми, с кем отношения почему-то не ладились ранее.

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Лев. Критический день. Ваш жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Возможны резкие изменения в настроении, эмоциональные срывы или болезнь. Постарайтесь не замыкаться в себе. Вы должны уделить внимание близким людям, а особенно детям.

Дева. День, благоприятный начала любого важного дела, использования информации. Рационально распределяя энергию, Вы сможете изменить к лучшему свой социальный статус. Некоторое высокомерие к людям, стоящим ниже Вас на ступенях социальной лестницы, и стремление находиться рядом с вышестоящими лицами благоприятно скажется на карьере, однако может вызвать неоднозначную реакцию коллег и знакомых.

Весы. День благоприятный для подведения итогов, крупных покупок, приобретения недвижимости. В первой половине дня некоторая растерянность и неуверенность в себе могут стать причиной мелких недоразумений. Однако затем Вы сумеете собраться и хорошенько подготовиться для осуществления своих планов на ближайшее будущее.

Скорпион. День всепрощения, покаяния, признания своих ошибок. Жизненный потенциал повышается. Возрастают сексуальная энергия, интуиция, способности к творчеству. Вероятный конфликт с партнером может разрешиться только в результате взаимопонимания или сердечной беседы. День хорош для лечения, зачатия, физических упражнений.

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Стрелец. День символизирует выбор и достижение цели. Профессиональные дела потребуют от Стрельцов максимальной концентрации, дисциплины и организованности. Вероятно, мужчины-Стрельцы смогут решить важные проблемы на работе, исправить старые ошибки. В отношении с близкими людьми проявите врожденную честность и порядочность.

Козерог. Тщеславие и честолюбие могут затруднить разрешение некоторых вопросов. Риск в коммерческих операциях станет причиной финансовых потерь. Накопившиеся дела или невыполненные в прошлом году обязательства потребуют немедленного разрешения. В общении с партнерами следует проявить решительность и твердость.

Водолей. День благоприятен для общения, занятий спортом и для любой физической работы. Регрессивное движение Меркурия может обусловить некоторые финансовые потери. Вероятно, Вам предстоит покупка или неожиданные расходы. Предстоят домашние хлопоты, которые отнимут много времени и сил. Интересы детей потребуют от Вас повышенного внимания и личного участия.

Рыбы. Неблагоприятный, конфликтный день. Будьте готовы к серьезным неприятностям, они всегда могут оказаться рядом. Придется пережить трудности в отношениях с близкими людьми. Не откладывайте решение проблем на завтра. Если Вы проявите прирожденную находчивость и проницательность, то середина следующей недели может принести успех в решении спорных вопросов и заключении сделок.

Астролог: Вальдемар Небоходцев